陳昭姿踢爆美豬查廠數掛零「不可告人」 陳建仁：疫情期間有困難
行政院長陳建仁今（23）日赴立法院進行食安專案報告並備詢，第一位質詢的民眾黨立委陳昭姿指出，台中市府驗出台糖豬肉有西布特羅，台糖事後在梅花肉片和豬肝在包裝寫，「禁得起考驗」，但肉片的部分有溯源標章、豬肝卻沒有，可能成為食安漏洞。陳揆答詢稱讚，陳昭姿的建議很好，未來內臟也要溯源、做檢查。
記者何哲欣／台北報導
陳昭姿今質詢先問，對於確保國人食安給自己打幾分？陳建仁回答，2016年以後食安問題已大幅減少，多數都是個案，這不是只有中央政府的努力，還包含了地方、學界、民間、業界的努力，相較於亞洲附近其他國家，整體看來台灣的食安是不錯的。
而台糖的「天選之肉」事件，陳昭姿提到，台糖豬肝沒有溯源徽章，也沒有產銷履歷，這點有問題，國人是吃內臟的。陳建仁反問，所有豬肉都沒有檢出，若肉沒有，肝裡面會有嗎？學科學的人都很清楚。不過最後陳建仁還是同意，內臟部位會溯源。
此外，陳昭姿也質疑，在政府公務處報告資訊網網站上，查到8件公務員到美國查核美牛的報告，但美豬查廠報告掛零，「到底美豬查廠報告是機密嗎？還是有何不可告人之處？」陳建仁回應，這幾年面臨Covid-19疫情，查廠實際上有些困難；衛福部長薛瑞元則回應，有去查，會把資料補上。