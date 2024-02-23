元宵節吃湯圓意義曝！「炸湯圓怎麼做、紅豆湯圓怎麼煮」一次看懂

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命理專家小孟老師指出，元宵節吃湯圓象徵圓滿、旺財，更是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，吃8粒湯圓象徵「發」。
🟡炸湯圓怎麼做
搜狐美食專欄《尋味美食記》曾不藏私分享炸湯圓步驟，首先，把水燒熱至5、60度的溫度時，將湯圓下鍋慢慢煮熟，要注意在煮湯圓時，必須用溫水最合適，這樣煮出來的湯圓才不會破皮，也要記得用勺子輕輕攪動一下，避免湯圓黏鍋，直至湯圓浮在水面上時，就代表已經熟透，可以撈出來。
接著準備一盆冷水，湯圓撈出來之後放入冷水中，放涼後再把湯圓取出來，用牙籤在上面戳幾個洞。隨後準備2個碗，一個裡面打雞蛋，攪拌成雞蛋液，另一個裡面放上麵包糠，先把湯圓放到雞蛋液中，均勻滾一圈，然後再放到麵包糠中，均勻滾一圈。
都準備好之後，就可以準備炸湯圓了，在鍋中倒入適量的油，加熱至5成熱時，就可以把湯圓一個個放進去開始炸了，一定要記住湯圓不用炸太久，小火慢炸30秒就可以了，30秒之後，控油撈出即可。
🟡氣炸湯圓怎麼做
美食YouTube頻道「Nicky哥」曾上傳「氣炸酥皮湯圓」的教學，他表示先拿出起酥片從中間劃一刀，接著將冷凍湯圓（免退冰）包進起酥片，並將起酥片對折，用手稍微捏緊四周邊緣後，再拿出叉子壓緊邊線，表面也可塗抹蛋黃液增加口感。接著將做好的酥皮湯圓放入氣炸鍋後，設定180度氣炸10分鐘。
酥皮湯圓氣炸10分鐘後，再打開拿夾子輕輕翻面，再度送入氣炸鍋中，設定200度氣炸2鐘即可；烤箱版本則是設定220度烤10分鐘。成品出爐後，Nicky哥試吃直呼表皮酥脆之外，咬下去瞬間湯圓化身為麻糬口感般Q彈，再搭上流沙餡料簡直升天，外酥內Q的酥皮湯圓令人食指大動。
🟡紅豆湯圓怎麼煮
屏東縣萬丹鄉農會曾發文教學如何煮出綿密的紅豆湯，建議民眾煮完紅豆湯再加入另外煮好的湯圓即可。
📍電鍋煮法特色為製作最方便省力，煮出紅豆口感綿密、湯汁較為混濁不清。
做法：將紅豆洗淨後浸泡4-5小時，內鍋以紅豆2：水5的比例，外鍋2杯水，按下開關，跳起後續燜20分鐘，外鍋再次加入2杯水，按下開關，跳起後續燜20分鐘。最後加入適量糖，外鍋加半杯水，按下開關，使其加熱融化即可。
📍燜燒鍋煮法特色為最節省瓦斯，煮出紅豆顆粒分明且紅潤、湯汁鮮豔清澈。
做法：將紅豆洗淨，加入2倍水浸泡5小時，取出浸泡後紅豆置於內鍋並加入4倍水量，於瓦斯爐上煮滾改小火燜煮15分鐘，續移入燜燒鍋燜40分鐘。取出內鍋再加入適量糖與水拌勻，置於瓦斯爐上煮滾後，續移入燜燒鍋燜20分鐘即可。
🟡湯圓煮不破祕訣
YouTube頻道「美味生活HowLiving」曾上傳影片，傳授湯圓煮不破的祕訣。煮湯圓第一個小技巧，就是「先將糖水煮好」，讓湯圓跟糖水分開煮，才不會在攪拌過程中不小心弄破湯圓。
煮湯圓不破的第二個技巧，就是「水量要多且滾水就下」，水如果加得夠多，可以避免湯圓黏在一起，造成湯圓破裂。而第三個技巧就是「鍋鏟比湯匙好」，煮湯圓時使用鍋鏟輕輕推動湯圓，不但能避免湯圓沾鍋，也能防止大動作弄破湯圓。
最後兩個煮湯圓訣竅，分別為「點水」及「湯圓不久煮」，等湯圓煮到稍微膨脹浮起時，可用鍋鏟背面反覆輕壓，讓湯圓熟度更均勻。等到湯圓煮熟時，蓋上鍋蓋悶5分鐘，會讓湯圓口感更為軟Q。