米可白分手不到1年默認新戀情 嬌喊：是以前認識的朋友
米可白近年從兒童台成功往戲劇圈轉型，去年以《牛車來去》一舉拿下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，演技深受肯定。今（23）日她接受媒體訪問，被問及感情，米可白傻笑地表示：「有，謝謝大家關心，以工作為主，感情部分，希望給我多一點空間。」被問及對方身分，米可白沒有正面回應，僅表示是以前的朋友，現階段還是以工作為主。
記者張一笙／綜合報導
米可白2005年經東森幼幼台培訓，以「葡萄姊姊」出道，活躍於綜藝圈及戲劇圈。2010年離開東森幼幼台以後，專心往主持和演戲發展，2012年靠著節目《快樂孩子王》獲金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」提名。去年則是靠著公視戲劇《牛車來去》奪下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，轉型後表現更加出色。
米可白去年9月底與建築小開手，不到一年就有約會對象，被問到新戀情，米可白表示：「因為即將38歲，前陣子去霞海城隍廟求月老，開出的條件包含要孝順、愛狗愛家人，坦言自己不是外貌協會，相處感覺比較重要。」
過年期間，米可白回鹿港家中幫忙賣餅，有粉絲拍到她全程臭臉。被問及此事，米可白表示賣餅很累，都會和媽媽互相提醒：「我會跟她說，你講話要說請、要和顏悅色，搞得我媽壓力很大。」被問及媽媽是否知道戀情，米可白說：「媽媽希望以事業為重。」
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