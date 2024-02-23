食安風暴損失慘！綠委鼓勵買爆台糖商品 陳建仁大讚：水餃很好吃
台中市在春節前抽驗台糖安心豚國產梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅，行政院啟動擴大採檢未再檢出。不過，台糖仍預防性將市面上販售的豬肉產品下架。民進黨立委吳思瑤今（23）日質詢時表示，國營事業台糖在食安風暴中蒙受龐大約5000多萬損失，為了支持台糖，鼓勵消費者購買台糖商品，當吳思瑤拿出台糖水餃時，行政院長陳建仁則表示，「很好吃」，會鼓勵部會購買台糖商品。
記者呂炯昌／台北報導
立法院院會今日邀請行政院院長陳建仁做食安專報及備詢。吳思瑤質詢時表示，精西布特羅兩年來只進口789毫克，沒有流入任何產銷畜牧階段，台中市政府的實驗室就是進口精西布特羅的24個實驗室之一，台糖負責任在台中驗出瘦肉精後快速下架274包、同一批生產的2730盒肉，國家的食安體制沒問題，國人不必擔心。
吳思瑤表示，台糖是國營事業，損失是全民買單，損失達5253萬元，好在台糖是國營事業能撐下去，若是民間企業3天就倒了。吳思瑤說中午跟辦公室幕僚到全聯去買台糖產品，「台糖吃起來、台糖挺起來」，她拿出台糖燕麥片、台糖手工水餃、台糖的砂糖與罐頭，呼籲消費者挺台糖。當吳思瑤拿出台糖水餃時，陳建仁說，「那很好吃！」
吳思瑤問回去是不是在臉書上鼓勵部會首長「台糖買起來？」陳建仁表示，今天回去在臉書鼓勵大家多用台糖產品，台糖產品確實不錯。吳思瑤說，「大仁哥說喜歡吃台糖水餃，等下水餃送給你，宵夜‘吃起來PO上臉書。」