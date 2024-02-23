需求續疲加通膨、高利率　去年Q4製造業4.6兆、連第5個季度負成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部表示，112年第4季製造業產值表現，主要與全球經貿動能受到通膨及高利率影響，再加上終端需求續呈疲軟，廠商投資動能保守，產業鏈持續調整庫存導致。
雖然仍呈現減幅，但經濟部指出，電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，加上國際新機訂單加持，帶動伺服器、行動裝置鏡頭等接單暢旺，產值增加至3565億元，年增14.02%。
此外，經濟部表示，資訊電子產業電子零組件業產值較上年同季減少2.04%，則是因積體電路業因終端電子產品消費動能疲弱，加上供應鏈持續進行庫存調整，致產值滑落至9438億元，年減1.27%。只有面板及其組件業因大尺寸面板產品價格高於上年同季，使產值增加到1279億元，年增9.47%，抵銷部分減幅。
傳統產業方面，經濟部表示，因全球成長動能遲滯，終端需求仍顯疲軟，廠商設備投資縮減，導致致機械設備業年減10.42%、化學材料及肥料業年減7.18%、基本金屬業年減3.95%。汽車及其零件業因為客貨兩用車、電動轎車受惠新車款熱銷推升買氣，加以汽車零件因外銷訂單增加，致產值年增4.31%。全地形沙灘車及曳引車等因需求趨緩而減產，抵銷部分增幅。
經濟部指出，由於產值會受到價格波動影響，若剔除價格因素按照產量觀察，112年第4季製造業生產指數91.64，較上年同季減少2.59%，為連續6季負成長。
展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，以及數位轉型商機延續，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升。不過，全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴及紅海衝突等不確定因素干擾，恐拖累全球經濟復甦步伐，抑制我國製造業成長力道。