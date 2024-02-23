《和我老公結婚吧》導演親曝BoA出演原因！朴敏英護航：她盡力了

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而導演和編劇在訪問中，也提及會找BoA擔任「大反派」的原因，導演表示：「會想找BoA飾演吳宥拉這個角色，是因為我想要一個存在感和魅力都非常十足的演員擔任。」而他認為BoA正具備這些特質，並且會有讓觀眾眼睛一亮，想說「那個演員怎麼從這裡出來」的效果。
接著導演也稱讚BoA：「我覺得她非常適合扮演吳宥拉，她既能散發無限魅力，且擁有壓制周圍所有人的氣場」，對BoA的表現相當肯定。
但報導曝光後，導演的回覆似乎並未說服劇迷，紛紛留言「韓國明明有很多這樣的演員，為何偏偏找BoA」、「確實想說她為什麼出現…」、「還不如找個演技好的演員吧！」，討論相當熱烈。
而女主角朴敏英也在受訪時，被問到關於BoA的話題，她表示：「該角色是在劇情進入尾聲時才加入的，對於一個演員來說，要詮釋這樣的角色是非常困難的，畢竟故事前段大部分劇情、關係都已確定，所以非常能理解BoA的感受。」並且朴敏英認為BoA已經為呈現角色盡了最大的努力，希望外界不要對她太過嚴苛。
不過，雖然BoA在演技上還未受到觀眾認可，但她在歌唱、舞蹈上的實力，卻依舊受到許多粉絲的喜愛，而她也受邀來台參加「高雄櫻花季」，將於3月23日登台演出。
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