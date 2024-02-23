黃品源爆再婚！女方是「俄羅斯學霸鋼琴家」　本人認了喜訊

《和我老公結婚吧》導演親曝BoA出演原因！朴敏英護航：她盡力了

▲《和我老公結婚吧》BoA（左）演技遭批評，朴敏英（右）護航解釋：「她盡了最大努力了！」（圖／BoA、朴敏英IG）
▲《和我老公結婚吧》BoA（左）演技遭批評，朴敏英（右）護航解釋：「她盡了最大努力了！」（圖／BoA、朴敏英IG）

記者張芸婷／綜合報導

由朴敏英、羅人友、李伊庚及宋昰昀主演的戲劇《和我老公結婚吧》，在本週二（2／20）日播出大結局，儘管戲劇已經完結，討論度依然居高不下，其中後期加入的「男主角未婚妻吳宥拉」一角找來BoA（寶兒）擔任，但她略顯尷尬的演技，在網路上引起劇迷熱議，而在該劇播畢後，導演和編劇接受了媒體專訪，並透露了當初會找BoA出演的原因，再次引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲BoA在《和我老公結婚吧》劇中的表現，一直是劇迷們討論的焦點。（圖／tvN Drama）
▲BoA在《和我老公結婚吧》劇中的表現，一直是劇迷們討論的焦點。（圖／tvN Drama）
《和我老公結婚吧》一直以來收視表現都相當好，但若談起劇中最大的轉變，就不得不提到，最大反派吳宥拉（BoA 飾）的出現，她不僅來攪動男女主角之間的感情，不擇手段的形象也讓許多觀眾看了恨得牙癢癢。

而導演和編劇在訪問中，也提及會找BoA擔任「大反派」的原因，導演表示：「會想找BoA飾演吳宥拉這個角色，是因為我想要一個存在感和魅力都非常十足的演員擔任。」而他認為BoA正具備這些特質，並且會有讓觀眾眼睛一亮，想說「那個演員怎麼從這裡出來」的效果。

▲《和我老公結婚吧》導演認為BoA非常有魅力，且具備能壓制周圍所有人的氣場。（圖／BoA IG）
▲《和我老公結婚吧》導演認為BoA非常有魅力，且具備能壓制周圍所有人的氣場。（圖／BoA IG）
接著導演也稱讚BoA：「我覺得她非常適合扮演吳宥拉，她既能散發無限魅力，且擁有壓制周圍所有人的氣場」，對BoA的表現相當肯定。

但報導曝光後，導演的回覆似乎並未說服劇迷，紛紛留言「韓國明明有很多這樣的演員，為何偏偏找BoA」、「確實想說她為什麼出現…」、「還不如找個演技好的演員吧！」，討論相當熱烈。

而女主角朴敏英也在受訪時，被問到關於BoA的話題，她表示：「該角色是在劇情進入尾聲時才加入的，對於一個演員來說，要詮釋這樣的角色是非常困難的，畢竟故事前段大部分劇情、關係都已確定，所以非常能理解BoA的感受。」並且朴敏英認為BoA已經為呈現角色盡了最大的努力，希望外界不要對她太過嚴苛。

不過，雖然BoA在演技上還未受到觀眾認可，但她在歌唱、舞蹈上的實力，卻依舊受到許多粉絲的喜愛，而她也受邀來台參加「高雄櫻花季」，將於3月23日登台演出。

▲BoA受邀來台參加「高雄櫻花季」，將於3月23日登台演出。（圖／轉截自高雄啤酒節臉書）
▲BoA受邀來台參加「高雄櫻花季」，將於3月23日登台演出。（圖／轉截自高雄啤酒節臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

BoA寶兒美臉整掉了！讓《和我老公結婚吧》朴敏英「直接變小三」

《和我老公結婚吧》宋昰昀採「極端方法」當小三　刪光IG斷交朋友

《和我老公結婚吧》「禿頭課長」本人現身！金重熙私服帥到認不出

高雄櫻花季加碼！SHINee Key睽違6年訪台「許願和BoA合作雙人舞」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞