彰化3姊弟遭高速撞飛！9歲妹昏迷指數降為3 彰基：醫療費用全免
彰化伸港鄉陳姓3姊弟昨天返家時走在斑馬線上，慘遭74歲蕭姓男子駕駛休旅車從後方高速撞飛，目前10歲與9歲的兩姐妹一度失去生命跡象，目前皆命危觀察中，8歲的弟弟僅左腳扭傷，無生命危險；據了解，3姊弟家境不佳，收治9歲妹妹的彰化基督教醫院承諾，急診及加護病房費用全免，社工也會聯合彰化縣府社會處到家中探視。
記者孫唯容／綜合報導
彰化縣消防局22日晚間6點22分獲報，伸港鄉建國路、美港路三段口，國小姐弟3人正在過馬路時，不慎被73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車從後方高速撞擊，3姊弟其中2人被撞噴飛約10公尺，10歲、9歲的姊妹倒臥在馬路，一度失去呼吸心跳，後續兩姊妹分別送往彰濱秀傳醫院及彰基醫院就醫，7歲弟弟則左腳受傷，意識清醒，已返家休養。
彰基表示，妹妹送到院時一度失去生命跡象，立即啟動創傷小組來幫忙急救，發現妹妹兩側都有嚴重的氣胸，立刻插入胸管減壓，急救15分鐘之後就恢復心跳，不過今天早上血壓還是很低，目前醫師還在急救中，女童目前在小兒加護病房繼續急救，仍有生命危險。
醫師指出，之後我帶去做這個全身的電腦斷層，發現不只有氣胸，還有顱內出血、身體多處骨折，不過因為出血的狀況比較嚴重，目前現在先用藥物控制她的腦壓，整體狀況目前還是相當不樂觀，昏迷指數3分，想請大家一起幫她加油打氣。
醫師表示，我們經由縣府社會處了解，妹妹的家庭經濟狀況並不是相當的好，目前她在我們急診急救，還有加護病房的費用是全免，妹妹後續如果需要復健等等這些費用，我們也會全力來支持；此外，本院的社工也跟縣府社會處組成聯合小組一起到這個家裡探視，看家裡有什麼需要協助，彰基會秉持著基督教的精神給予協助。