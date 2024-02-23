影／泰國清邁隱世生活！緩解城市焦慮症　揭泰北療癒秘密基地

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從影片中可看到李潔一大早享用健康的民宿早餐，包括水果、蔬菜和芒果糯米，每天過著「吃得好、睡得飽」的生活，非常放鬆，連衣服都是在清邁的手作市集購買的。清邁有許多很文青的小飾品店，而深山中的溪流和田野都十分美麗。
午餐後李潔和媽媽跟民宿主人去採茶，當起小茶農，民宿主人說這片茶田已經有超過百年的歷史，一邊採茶還可以一邊感受美麗的山巒風景。接著民宿主人帶她去熟識朋友家買蜂蜜，在這僅有六十人到七十人的村莊，家家戶戶彼此都熟識。晚餐則食用泰式烤肉，在山中吃著燒肉，別有一番風味。
李潔透露這趟行程CP值非常高，接送含景點導覽是一台車700泰銖（約等同於新台幣613元），而有廁所的民宿房間一人住一晚是800泰銖（約等同於新台幣700元），還包含早餐和晚餐，非常經濟實惠。如果對她的影片感興趣，也可以到她的頻道觀看完整版清邁隱世村莊之旅。
｜LeeJay李潔我在曼生活｜
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