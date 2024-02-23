蘋果代工廠擬徵10萬人！越南訂單量飆升　工人月薪6500元

影／泰國清邁隱世生活！緩解城市焦慮症　揭泰北療癒秘密基地

▲李潔此次帶著媽媽一起來清邁的深山，除了當起「小茶農」，也探訪販售野生蜂蜜的農莊。（圖／翻攝自影片）
▲李潔此次帶著媽媽一起來清邁的深山，除了當起「小茶農」，也探訪販售野生蜂蜜的農莊。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年東南亞國家已成為國人熱愛旅遊之地，而泰國的觀光業更是興盛。本次台灣影片創作者李潔前往泰國北方清邁，感受無憂無慮的村莊生活，李潔認為大家來一趟清邁，可以緩解城市焦慮症，甚至是治癒失眠，讓身心靈都達到最大的放鬆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國清邁有著豐富的自然資源，同時有許多深山和綠野，人們在清邁過著純樸而自然的生活。李潔此次帶著媽媽一起來清邁的深山，除了當起「小茶農」，也探訪販售野生蜂蜜的農莊。

從影片中可看到李潔一大早享用健康的民宿早餐，包括水果、蔬菜和芒果糯米，每天過著「吃得好、睡得飽」的生活，非常放鬆，連衣服都是在清邁的手作市集購買的。清邁有許多很文青的小飾品店，而深山中的溪流和田野都十分美麗。

午餐後李潔和媽媽跟民宿主人去採茶，當起小茶農，民宿主人說這片茶田已經有超過百年的歷史，一邊採茶還可以一邊感受美麗的山巒風景。接著民宿主人帶她去熟識朋友家買蜂蜜，在這僅有六十人到七十人的村莊，家家戶戶彼此都熟識。晚餐則食用泰式烤肉，在山中吃著燒肉，別有一番風味。

李潔透露這趟行程CP值非常高，接送含景點導覽是一台車700泰銖（約等同於新台幣613元），而有廁所的民宿房間一人住一晚是800泰銖（約等同於新台幣700元），還包含早餐和晚餐，非常經濟實惠。如果對她的影片感興趣，也可以到她的頻道觀看完整版清邁隱世村莊之旅

LeeJay李潔我在曼生活｜

Youtube：https://www.youtube.com/c/LeeJay329/about

Instagram：https://www.instagram.com/leejay329/

Facebook：https://www.facebook.com/LeeJay329/

影／與大象生活！泰國克倫族人體驗一日遊　探訪山上聚落

因「長太帥」被打到昏迷！泰國小哥被送醫　小混混稱嫉妒

直接發錢！泰國和新加坡打擊通膨　民眾因物價飆升而痛苦

中製廉價「大象褲」傾銷！佔泰國市場70%　泰國政府擬禁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞