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上班族必學！LINE電腦版「3大更新」減少聊天室洗版「回錯」訊息

▲LINE電腦版加入三項實用功能，方便上班族透過電腦來設公告、回覆檔案訊息。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE電腦版加入三項實用功能，方便上班族透過電腦來設公告、回覆檔案訊息。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣是全球最愛使用LINE電腦版的地區，可以通話還能視訊讓很多人不管辦公或是私人聊天都離不開LINE。LINE電腦版新版本8.6版本近日釋出，雙系統都可更新，提供3項實用功能，包含優化回覆和公告功能，可以在相簿上回覆或是設為公告，檔案也能直接回覆，減少「回錯」牛頭不對馬嘴的情況發生，同時在相簿上新增「上傳」功能，更能有效的建置檔案。

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LINE電腦版許久未更新，終於在近日推出了LINE 電腦版 8.6即日起雙系統都已經上線。這波更新的功能算小規模，以優化使用者體驗為主。

🟡「相簿」可直接回覆和置頂公告

實際更新到電腦版 8.6後，除了原本可以針對文字直接回覆，現在還能在「相簿」、「記事本」的檔案旁邊直接回覆，但單張照片圖片還是不支援，但可以轉個方式，先把圖片放入記事本，之後再把記事本直接設成公告即可完成。

▲LINE電腦版可以設公告和直接回覆。（圖／翻攝官網）
▲LINE電腦版更新後，可以直接把相簿設公告或是直接回覆。（圖／翻攝官網）
🟡「檔案」類訊息可回覆

上班族很常透過LINE快速的分享檔案，如果在很多人的大群組內，可能很快就會被洗版，讓你無法即時針對該檔案留言，有可能因此陰錯陽差造成訊息錯亂，更新到最新版本之後，Word檔、PDF檔等都能直接針對該檔案進行回覆，不用擔心被洗板回錯訊息。

▲LINE電腦版可以直接在Word檔、PDF檔等，針對該檔案進行回覆，不用擔心被洗板回錯訊息。（圖／翻攝官網）
▲LINE電腦版可以直接在Word檔、PDF檔等，針對該檔案進行回覆，不用擔心被洗板回錯訊息。（圖／翻攝官網）
🟡相簿新增「上傳項目」功能

相簿要新增照片的方式更簡單，進入「所有相簿」後，新增了「上傳項目」功能，可以在任一相簿中輕鬆上傳新照片，不用再翻找舊訊息，對於經常使電腦版傳送照片來說，會更加方便和好友一起進行照片的檔案歸檔。

▲「所有相簿」新增「上傳項目」功能，可以在任一相簿中輕鬆上傳新照片。（圖／翻攝官網）
▲「所有相簿」新增「上傳項目」功能，可以在任一相簿中輕鬆上傳新照片。（圖／翻攝官網）

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