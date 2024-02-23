柯文哲稱中央地方在鬥法 鄭照新緩頰：已提供瘦肉精資料給民眾黨
台中市驗出台糖梅花肉含瘦肉精西布特羅，事件發展成羅生門，台中市衛生局長曾梓展昨公開駁斥台灣民眾黨主席柯文哲「不用想也知道是實驗室污染」的說法。副市長鄭照新今緩頰表示，柯文哲可能看了電視新聞與訊息，做出可能性的推估，已透過管道將相關證據與資料傳給民眾黨好朋友們參考。但柯文哲受訪時仍表示瘦肉精事件「找幾個專家花2個鐘頭就搞清楚了，搞這麼久，這就是中央與地方在鬥法」。
記者顏幸如／台中報導
台中市驗出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，農業部、衛福部分別從生產端、消費端擴大採檢，卻都驗不到。民眾黨主席柯文哲日前受訪時表示，如果整批豬肉都測不出來、只有那塊有，「不用想也知道這是實驗室汙染」，引起也是醫生出身的台中市衛生局長曾梓展不滿、公開喊話，指科學驗證就是有多少證據說多少話，而非「想當然爾」。曾梓展強調事件發生以來，先後有4位專家到食安處實驗室檢視，「專家認為不是，非專家卻說是污染，很奇怪」！
台中市副市長鄭照新今（23）日接受媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，對此他緩頰表示，柯文哲看了電視新聞與訊息，才做出可能性的推估，食安是求真而非求勝，事後市府已透過管道，將相關證據與資料「傳給民眾黨的好朋友、給他們參考」，也歡迎大家來檢驗。
對於總統與立委選舉，藍白在台中沒有殺紅眼，選後盧秀燕還延攬民眾黨蔡壁如擔任中市府顧問，鄭照新稱讚蔡壁如在台北市對市政本來就很有經驗，盧秀燕用人不會分黨派，只要有想法有建樹，都樂於組成共同團隊。
不過柯文哲稍後受訪時，仍表示這件事情很簡單，「找幾個專家花2個鐘頭就搞清楚了，搞這麼久，這就是中央與地方在鬥法」。並稱自己是無辜的第三者，話講到一半又稱「我不要亂講話」。