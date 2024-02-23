最狂湯圓！1年只賣這5天　台南元宵老店「古板蔡師傅」排隊畫面曝

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鯤寶共享文旅日前在臉書分享，表示「古板蔡師傅」純手工元宵，是饕客必吃首選，1年只賣元宵前的這5天（2/20~2/24），每人限購3盒，每天都大排長龍，將緊鄰的西羅殿廟埕擠得水洩不通。
古板蔡師傅手工製作的大湯圓有芝麻和花生2種內餡，從內餡到滾粉全程純手工製作，每顆大湯圓得經過浸水、滾粉、再浸水、再滾粉等，來回至少20多遍才能販售，相當費工。目前由第2代傳承父業，而這逐漸失傳的手工湯圓，也是只有在這裡才好親眼體驗製作過程，現做現賣最新鮮。
台南 古板蔡師傅店家資訊
地址：台南市民權路三段145號
電話：(06)2203515
販售時間：2024年2月20日～24日／09:30~售完為止
🟡楊梅包三奶大湯圓
「楊梅包三奶大湯圓」主打湯圓、鴨肉湯麵等餐點，口味偏客家風味，油蔥香氣挑動人味蕾，冬至、元宵節都有販售外帶湯圓，每盒12顆，附高湯與配料，讓民眾在家就能輕鬆煮出與店裡吃得一模一樣的美味湯圓。
楊梅包三奶大湯圓店家資訊
地址：桃園市楊梅區光華街19號
電話：0975-576-411
營業時間：周一至日10：30～14：30、16：30～20：00（周四休）
🟡台中 沁園春
台中沁園春是江浙點心名店，創立於1949年，已在地經營75年，目前除創始老店外，還有LaLaport分店，每年元宵節上午11點，師傅就會在店門口滾元宵，內餡有鮮肉、花生跟芝麻3種口味，是台中元宵排隊明店，目前有開放網路預購與宅配服務，現場取貨至明（24）止。
台中 沁園春（創始店）店家資訊
地址：台中市中區臺灣大道一段129號
營業時間：11：00-14：00／17：00-21：00