IVE安俞真緊身戰袍現身時裝周！疑遭設計師「鹹豬手摸臀」引眾怒
米蘭時裝周活動在這星期陸續開跑，許多南韓偶像歌手、藝人受邀飛往當地看秀，但今（23）日外媒公開女團IVE成員安俞真，與設計師的合照後，卻引發了批評聲浪，只見影片中設計師疑似把手搭在安俞真的臀部上，令粉絲相當不滿，留言大罵：「這是性騷擾吧！」
記者張芸婷／綜合報導
IVE安俞真參加米蘭時裝周活動時，身穿一身黃色針織裙現身，貼身剪裁展現她優雅的曲線，美翻全場，瞬間成了鎂光燈焦點。
但是，從外媒X（前推特）帳號「i-D」公開的影片中可以看見，品牌設計師在和安俞真合照時，將手放在她的左側骨盆，並且手掌緊貼的動作，引來大批粉絲不滿，紛紛留言表示：「喂！兄弟妳的手」、「另一個影片還有拍到結束時，他的手貼著（俞真腰間）滑上去的樣子」、「太不尊重人了！」、「這就是性騷擾了吧」。
不過，也有部分評論認為，安俞真當下看起來並沒有不高興的情緒，並且活動結束後她還開心在IG分享照片，出面緩頰要大家冷靜一點，不要大驚小怪，而目前安俞真與其所屬經紀公司「STARSHIP娛樂」皆未做出任何回應。
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