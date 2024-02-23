台科大增採計數B「不分系社會組10名額」　大二可選工程、電資系

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陳素芬說，高中生以學測成績可以進入技職體系的科技院校，並不會排擠到普大個人申請的6個志願，反而多了一個入學管道與選擇，因此非常鼓勵高中生充分利用四技申請入學的管道。此外，實作能力、與產業連結度以及企業愛用人才，都是就讀台科大的優勢，也能學習技職同學們的優點。
台科大資工系學生吳柏穎表示，台科大屬於台大系統，台大、台科大、台師大3校的資源豐富，學生可以雙主修、輔系、學程，不僅在修課上有更多選擇，在社團也能和他校同學一起參與活動，是當初吸引他選讀的原因之一。他鼓勵高中生於在學時期，可以先準備多益和資工相關的檢定考試，如APCS（大學程式設計先修檢測）等，會是相當有利的備審資料。
台科大管理不分系學生賴思穎說，台科大的地理位置非常方便，校園精緻小巧，外籍生非常多、密度也高，隨時都能和外籍生互動交流，她非常喜歡這樣便利與國際化的校園。
畢業於景美女中的賴思穎認為，相較於高中生心力都在準備考試，技職同學有許多實作技能和實習經驗，彼此可以學習，是非常多元的學習環境。
台科大指出，為了吸引優秀學生並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，校方大幅提高獎學金的金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金的資格。
一般生4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬。清寒生4科組合級分累計前5%（含以內）即可領到累計最高70萬獎學金。
台科大提醒考生，高中生申請台科大的報名時間為3月18日至3月22日，第一階段篩選審查結果於3月28日公告，第二階段網路報名為5月2日至5月6日，高中生屆時可參照備審資料指引網站來準備學習歷程備審資料上傳。
此外，為了讓學生、家長、學校教師更了解就讀台科大的優勢，台科大分別於北中南舉辦3個場次的申請入學暨學習歷程檔案說明會。3月2日高雄場次於科學工藝館、3月3日於台中文心會議室、3月10日於台科大舉辦，有興趣者可以上網報名。