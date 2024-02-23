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勞動部開鍘！台北、桃園31家企業未足額進用身心障礙者　遭罰62萬

▲勞動部致力推動身心障礙者就業並落實定額進用制度，但2023年義務單位不足額比率由10.06%降至8.94 %，創近5年來新低。（示意圖，和內文無關／NOWnews資料照）
▲勞動部致力推動身心障礙者就業並落實定額進用制度，但2023年義務單位不足額比率由10.06%降至8.94 %，創近5年來新低。（示意圖，和內文無關／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

勞動部致力推動身心障礙者就業並落實定額進用制度，且於去（112）年2月9日核釋身心障礙者權益保障法（簡稱身權法）第96條第2款所稱「無正當理由」，並自同年5月1日生效，以協助地方政府善用法律工具，加強督促私立學校、團體及民營事業機構未足額進用單位積極進用身心障礙者。112年計台北市及桃園市政府裁罰31家單位，裁罰金額62萬元。統計112年11月私立未足額單位相較111年同期減少201家、義務單位不足額比率由10.06%降至8.94 %，創近5年來新低。

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▲身心障礙者權益保障法定額進用規定。（圖／勞動部）
▲身心障礙者權益保障法定額進用規定。（圖／勞動部）
身權法規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，應進用身心障礙者人數至少1人且不得低於員工總人數百分之一。無正當理由違反此規定者，由直轄市、縣市勞工主管機關處2萬元以上10萬元以下罰鍰。為協助地方政府強化執行上述定額進用制度，勞動部勞動力發展署多次邀集法規委員、身心障礙權益領域專家學者及地方政府共同研商「無正當理由」的態樣，發布解釋令，作為地方勞工主管機關執法參據，解釋令內容重點如下：

一、違反禁止身心障礙歧視之規定，經裁罰致進用身心障礙者人數未達法定應進用人數。

二、有不實進用身心障礙者之情形，致未達應進用人數者。

三、於未足額進用期間，有新增僱用其他非身心障礙者之情形。

四、未自行規劃開立身心障礙者職缺或未有推動改善身心障礙者進用計畫，且拒絕直轄市、縣（市）勞工主管機關協助。

去年受裁罰之31家單位，行業別主要為批發及零售業、製造業次之，餘為資訊及通訊傳播業、金融及保險業、運輸及倉儲業等，其中以態樣三及四為主要開罰原因，而受裁罰之單位，截至113年1月計有5家已足額進用身心障礙者；4家未足額人數已有減少，另22家持續由地方政府提供輔導。

依據勞動部最新統計，112年11月全國義務單位1萬8,157家，私立單位1萬3,689家；公立單位4,468家。其中尚有1,624家義務單位尚未足額進用（私立1,599家、公立25家）。如與111年同期相較，未足額單位數由1,825家下降至1,624家；私立義務單位比率由13.09%下降至11.68%、公立義務單位比率由0.87%下降至0.56%。分析未足額進用單位無法足額進用原因，主要為身心障礙者員工離退職後未及遴補、未有適合職缺或職缺需特殊專長人力，致無法找到符合職能之身心障礙者。

勞動部表示各地方政府自112年2月解釋令發布後，積極透過入場輔導、專案徵才、企業宣導或法令說明會等，加強督促私立未足額進用單位積極改善。如有一紡織品製造業義務單位原開立之身心障礙職缺為技術員，需進行機器操作並調整配方，技術性質較高，久未找到合適之障礙者，經地方政府入場訪視後，開發出廠務助理新職缺，辦理庶務事務及廠區環境維護，並提供全月計薪周休3日的待遇，達成足額進用之成效。

勞動部也定期追蹤地方政府輔導成效及開罰情形，加強橫向聯繫，以利業務推展，並請各地方政府重點輔導未足額私立單位，及按月請行政院人事行政總處依進用身心障礙人員作業要點督導未足額進用公立機關（構）。勞動部呼籲義務單位依法足額進用身心障礙者，如有未足額進用心障礙者，除應繳納差額補助費外，如具令釋所列無正當理由情形者，將可能面臨裁罰。倘有進用身心障礙者需求者，請洽各公立就業服務機構或直轄市、縣（市）勞工主管機關協助媒合。有關定額進用相關資訊，可洽所在地直轄市、縣（市）勞工主管機關，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888洽詢。

▲身心障礙者權益保障法-第96條第2款規定解釋令-就-無正當理由-訂定一致性原則。（圖／勞動部）
▲身心障礙者權益保障法-第96條第2款規定解釋令-就-無正當理由-訂定一致性原則。（圖／勞動部）

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