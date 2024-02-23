天氣預報／元宵節天氣濕涼北台灣白天不到20度 週日晚再降1~2度
明（24）天是元宵節，同時也是「補財庫」好時機，但北台灣的民眾外出時需要多穿件外套同時記得帶傘。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明天北台灣天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，但影響相對較小，各地區氣溫，北部11至18度、中部13至28度、南部16至30度、東部13至28度。到了週日（2/25）晚起冷空氣再增強，中央氣象局預報員黃恩鴻表示可能會再降1~2度。
記者周淑萍/綜合報導
根據中央氣象署的預測，明後兩天受到大陸冷氣團影響，北臺灣天氣整日偏冷，其他地區早晚冷，中南部日夜溫差大；降雨部分，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外，這段時間臺南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、臺灣海峽浪高可能會來到3米以上，請特別注意。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄提到，明天到下週二持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。明、後兩天白天冷空氣略減弱，氣溫微升，但北台仍偏涼。
此外，週日晚冷空氣再增強、北台再轉濕冷，其他地區影響仍較小；下週一至週二清晨氣溫降，台北觀測站有再觸及14度的機率，沿海及部分平地最低氣溫約降至10度左右。直到下週三、四轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫才會明顯回升。