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內幕／不怕柯曾毀約！看準綠白不會合　國民黨建藍白合作新模式

▲藍白黨團三長餐敘，民眾黨主席柯文哲（左）與國民黨總召傅崐萁一同受訪。（圖／記者嚴峻強攝，2024.02.22）
▲藍白黨團三長餐敘，民眾黨主席柯文哲（左）與國民黨總召傅崐萁一同受訪。（圖／記者嚴峻強攝，2024.02.22）

記者何哲欣／台北報導

國民黨與民眾黨立院黨團三長，昨晚在立院康園餐廳把酒言歡，建立藍白合作管道。不過在藍白餐敘前不久的朝野協商，民進黨立院黨團幹部，卻狂酸民眾黨團不懂議事規則，到立法院來亂搞。民眾黨團高層說，民進黨到現在還是看不起民眾黨8席立委，綠白根本不可能合作，相較之下，國民黨至少還願意以禮相待，藍白合作就會有過半席次，未來會好好監督執政黨，讓民進黨學會尊重在野黨。

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民眾黨高層說，新國會報告後幾次朝野協商，民進黨團總召柯建銘，總是一副高高在上、立法院地下院長姿態，只有照他的方式才是議事規則，其他人都不懂立法院運作，甚至很多時候都是柯建銘先開火嗆人，昨天1個小時朝野協商，柯建銘就6度發言，「到底是誰在亂？」

該高層說，黃國昌是唯一有立委經歷，民進黨都還認為黃國昌什麼都不懂，更別說其他七名立委，民進黨根本不放在眼裡，且還要不斷挑撥民眾黨內關係，例如挑撥黃國昌與副總召黃珊珊雙頭馬車，分化黨主席柯文哲與黃國昌爭權，民進黨對民眾黨處是是敵意，這樣的態度，民眾黨被逼得只能反擊。

另一名民眾黨人士也說，以第二次朝野協商為例，黃國昌原本一度打算簽署，但柯建銘嘴巴得理不饒人，朝野協商最頻繁發言就是柯建銘，民進黨面子裡子都要，台語就是「贏賭又贏話」，民眾黨勢必要表達態度。

民眾黨團三長黃國昌、黃珊珊、吳春城，與國民黨立院黨團三長傅崐萁、洪孟楷與林思銘，加上柯文哲，7人昨餐敘70分鐘，會中氣氛良好，柯文哲與傅崐萁都同意，未來會加強合作，同心協力未來灣做更多事。

藍白國會合作似乎有好的開始。不過柯文哲在競選期間，也曾簽署6點聲明最後又反悔，藍營內部對於柯文哲的信用，也不是沒有疑慮。

不過不具名藍委分析，當時柯文哲與國民黨候選人侯友宜都在競選總統，雙方有競爭關係，柯文哲一方面是為了自己利益考量，一方面沒跟黨內充分討論，柯文哲不敢負責，最後毀約，但立法院跟選總統不一樣，可以合作的議題很多，也有民眾黨團三長一起分擔責任，翻盤機會應該會比較少。

藍委說，雖然國會三黨不過半，民眾黨掌握關鍵少數，但畢竟只有8席，國民黨還是最大黨，只要確保民眾黨不會跟民進黨合作，國民黨還是立法院最有實力政黨，民眾黨最後還是一定要靠國民黨幫忙。

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