歌劇院「藝想春天」3月登場 國內外13檔精彩演出

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其次，《TIME》由日本文學大師夏目漱石的《夢十夜》、中國古典文學〈莊周夢蝶〉、〈邯鄲夢〉故事切入，展開一場超越時空夢境。導演高谷史郎表示，坂本龍一藉《TIME》挑戰「否定時間」，企圖創作打破表演跟裝置藝術境界的舞台藝術，為藝想春天系列揭開序幕。
由比利時靜物劇團帶來黑色幽默作品《這就是人「身」啊！》，以四個人生片段探討人性的脆弱，同時凸顯活著的可貴，於3月16、17日演出。另將歌劇院19公尺曲牆當成新畫布的超維度╳光之曲幕，以古希臘哲學家柏拉圖的「洞穴寓言」作為創作發想，透過無邊際的奇幻影像、整合電子與古典的跨域音樂，在曲牆上再現大自然崇高的絕美景象，希望打造跨國、跨界的全新表演。入場券開放索取即秒殺。
第四場是世界巡演大獲好評的雲門舞集《毛月亮》再度回歸，將於3月23日演出。此外，新古典室內樂團《極境尋光─走進江賢二》從藝術大師江賢二的畫作發想，藉由跨域交融對應美的存在形式，進而展現藝術家獨特的藝術語彙，帶領觀眾展開一場追尋自我的光之旅程，3月30、31日演出。
四月份起，先後登場的如下：
來自法國里昂的M＆B雙人組帶來《晝夜切分點》，打造立方體舞台，舞者與即時生成的影像互動，搭配豪華禮車樂團現場演出，讓觀眾彷彿穿梭在光影再造的世界中。媒體藝術家張方禹、音樂製作人暨攝影師韓承燁共同創作如詩的光音幻夢曲《December Nite》。
五月份上場的有五場，包括洪唯堯最新沉浸式作品《Sucks in the Middle》，探索青壯世代「卡在中間」的處境。接著是由新媒體藝術家吳秉聖、聲音藝術家暨知名DJ邱俊霖，以及視覺藝術家劉承杰聯手演出《感覺的邊界》。將於5月24是一連演出三天的里米尼紀錄劇團All right. Good night.，是將馬航MH370失聯「物的消失」對比失智症患者的「記憶消失」，宛如集體腦力激盪的電影院。
此外還有余彥芳的《關於消失的幾個提議Ⅲ》，英國音像藝術家Max Cooper以 3D 迷幻音像演出的《神馳無限》。壓軸的「無奈中消失也是積極中的幸福」，是歌劇院駐館藝術家陳武康創作，將於6月8、9日上演。各場票券正熱烈販售中。