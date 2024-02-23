中國遊客在酒店泳池溺斃！大馬法院判決出爐 五星級酒店需賠償
一名22歲的女性中國遊客在馬來西亞一間五星級酒店泳池溺斃，家屬認為是酒店的過失，訴訟長達七年，近期馬來西亞法院三審判決結果終於出爐，法院裁定酒店没有盡應有的義務責任，必須賠償死者家屬35萬令吉（約等同於新台幣230萬元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
《星洲網》報導，馬國上訴庭三審法院19日做出這項牽涉大馬民事法、證據法等多項領域的判決。上訴庭認為，該五星級酒店存在疏忽過失，因為酒店泳池最深處達3公尺，卻未配備救生員，監控攝像機也無人監控。
儘管有英文免責告示牌，但酒店無法證明中國遊客能理解英文，也無法證明在入住時間向旅客告知有關免責條款。因此，作為收取費用的五星級酒店，應盡相應義務。
據悉，死者是一名正值花樣年華的22歲中國籍女性教師，前往馬來西亞渡假時，不慎於酒店泳池溺斃。死者家屬的代表律師羅章武表示，地方法院和高等法院過去的判決認為酒店有免責聲明，就如停車場的免責告示牌一樣，因此無需承擔責任，不過，大馬上訴庭19日的結果，推翻了之前的判決。
他說，在中國所有公共游泳池都有救生員，而據他的觀察，馬來西亞一般的公共游泳池都沒有救生員，未來應加強改善，以免再發生憾事。