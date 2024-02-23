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阿嬌爆祕戀「女版陳冠希」！共遊阿拉伯被抓包　表情尷尬這樣回

▲阿嬌（左圖左）疑認愛「女版陳冠希」皇甫聖華，雙方最近一起去沙烏地阿拉伯旅遊被網友抓包，不過她之前強調雙方只是朋友。（圖／翻攝自阿嬌、皇甫聖華Instagram）
▲阿嬌（左圖左）疑認愛「女版陳冠希」皇甫聖華，雙方最近一起去沙烏地阿拉伯旅遊被網友抓包，不過她之前強調雙方只是朋友。（圖／翻攝自阿嬌、皇甫聖華Instagram）

記者江芷稜／綜合報導

香港女團TWINS成員阿嬌（鍾欣潼），當年捲入陳冠希豔照門，感情世界受到重創，2018年和「醫界王陽明」賴弘國婚姻維持僅2年就閃離，未能如願升格媽媽，令她感到遺憾，未料她與有「女版陳冠希」封號的網紅皇甫聖華越走越近，近日疑似一起出國到沙烏地阿拉伯旅遊，在同個景點打卡放閃，戀情再度受到討論。不過，阿嬌1月底面對媒體提問關於皇甫聖華的事，她表情尷尬地說「是朋友來的」，否認譜出女女戀。

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▲TWINS阿嬌趁著演唱會結束後空檔，到沙烏地阿拉伯旅遊。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲TWINS阿嬌趁著演唱會結束後空檔，到沙烏地阿拉伯旅遊。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲TWINS阿嬌被問到皇甫聖華一事，語氣微慍地說「只是朋友」。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲TWINS阿嬌過去被問到皇甫聖華一事，語氣微慍地說「只是朋友」。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲TWINS阿嬌曾與賴國弘有一段短命的婚姻。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲TWINS阿嬌曾與賴國弘有一段短命的婚姻。（圖／翻攝自阿嬌微博）
阿嬌2001年一出道就暴紅，為了回饋歌迷支持，前陣子還與阿Sa在香港連辦10多場TWINS演唱會，結束忙碌的演唱會，她在社群平台寫下：「演唱會後必須來一個悠長假期充充電」，分享自己在沙烏地阿拉伯旅遊包著頭巾的美照，巧合的是，緋聞女友皇甫聖華也在IG曬出同款背景照，似乎是一起在沙漠裡旅行，網友抓包後猜測「看來是真的在一起了」，甚至嘲諷她就是喜歡陳冠希這種類型的外貌，才會跟皇甫聖華在一起。

▲皇甫聖華曬出在沙漠旅遊照片，很快就被聯想到跟TWINS阿嬌一起出遊。（圖／翻攝自皇甫聖華IG）
▲皇甫聖華曬出在沙漠旅遊照片，很快就被聯想到跟TWINS阿嬌一起出遊。（圖／翻攝自皇甫聖華IG）
▲中國大陸網紅皇甫聖，因為外型與陳冠希相似被稱為「女版陳冠希」。（圖／翻攝自皇甫聖Instagram）
▲中國大陸網紅皇甫聖華，因為外型與陳冠希相似被稱為「女版陳冠希」。（圖／翻攝自皇甫聖華Instagram）
皇甫聖華是大陸知名網紅，在微博有228萬粉絲，外表神似神冠希，似乎刻意模仿他的妝容與潮流穿著打扮，平時穿戴都是精品與名牌，跟羅志祥前女友周揚青是老友，經濟狀況很不錯。阿嬌去年曬出和皇甫聖華親密的貼臉照，祝對方生日快樂，被質疑是官宣戀情，阿嬌開玩笑說：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」，刻意避談戀情。

▲阿嬌曬出與皇甫聖華的貼臉照，被網友質疑熱戀中。（圖／翻攝自阿嬌IG）
▲阿嬌曬出與皇甫聖華的貼臉照，被網友質疑熱戀中。（圖／翻攝自阿嬌IG）
這次在香港開唱採訪時，阿嬌被問到祕友皇甫聖華專門來捧場，她表情嚴肅地說強調「是朋友來著，不可以有朋友嗎？」面對媒體不斷追問緋聞，她表示很多朋友都來看演唱會，大家都是好朋友，自己沒有急著要戀愛，強烈否認雙方交往，表情有點動怒，阿Sa只能在旁尷尬陪笑。

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