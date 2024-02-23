亞洲盃男籃／「中菲之戰」決戰細節　完全不同於「中紐之戰」

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中紐之戰中華隊打出過人拚勁、超強防守、積極求勝態度，出色內容和對抗性贏得球迷肯定。
上次中華男籃在國際正式錦標賽打出讓球迷感動比賽是2018年2月22日在東京，2019籃球世界盃資格賽中日之戰，中華男籃70：69力克日本。
帶著球迷期待和自信，中華隊25日將在馬尼拉迎戰菲律賓。
打紐西蘭，中華男籃區域聯防、各種協防輪轉、高位擋拆都能發揮作用，速度是重要基礎，三分外線夠水準，還能咬住比分。紐西蘭球員雖然高大、對抗性強，但打法中規中矩，中華隊只要專注對位、輪轉、卡位、三分夠穩，不會遇上太多麻煩。
打菲律賓完全不同。
菲律賓更重速度、個人突破，速度、個人、天賦也在中華之上，菲律賓球員在身體碰撞和攻防推擠動作更凶更沒有牌理，中華隊如果打得太安分、太被動，很容易吃虧。
中華隊還能用速度，擋拆後深入籃下、接應，在禁區附近完成進攻，打菲律賓就沒有那麼容易，菲律賓球員更刁、更詭、更快，小動作和身體對抗更多，中華隊必須要打得更強硬、更聰明、更果決，氣勢、身體對抗都不能輸。
「中紐之戰」中華隊總教練桑茂森用人靈活，給球員完美定位和信心，這是一場極具示範意義比賽。
「中菲之戰」更重要細節就是強硬、冷靜、自信，在菲律賓更刁更快更多小動作對抗中必須打得聰明，展現強硬態度和氣勢，才能打出本土球員水平，咬住比分。
中華隊負責擋拆、策應、掩護內線球員必須要有積極出手和合理出手的侵略性，謝宗融、林正、王皓吉三名主要禁區球員，不能只是傳導、擋拆、掩護，更重要的是瞄籃，隨時要打出侵略性、接球攻擊，並且帶著信心出手。
打好防守、保持強硬、聰明對抗、鞏固籃板，身體、氣勢都不能被菲律賓壓制，中菲之戰中華隊考驗更多，挑戰更大，因為菲律賓的速度、壓迫反擊、突破，會比紐西蘭更具威嚇。
遇上有速度，球風相當，單打靈活突破更多的菲律賓，中華男籃即將迎接另一種挑戰。
希望中華男籃全隊可以看見我的提醒和作戰細節，期待桑茂森能為球員注入更多能量和強硬態度，打得更聰明、更有技巧，反制菲律賓球風。