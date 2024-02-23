新沙洞老虎在家身亡！他是〈保庇〉原曲製作　曾捧紅T-ara、EXID

南韓知名音樂人「新沙洞老虎（本名李虎陽，音譯）」今（23）日家中過世，享年41歲，而他生前曾寫過許多Kpop（韓國流行音樂）熱門歌曲，如4minute的出道曲〈Hot Issue〉、T-ara的〈Roly Poly〉、Apink〈No No No〉、EXID〈Up and Down〉、MOMOLAND〈BBoom BBoom〉等，台灣藝人王彩樺所翻唱的〈保庇〉原曲〈Bo Peep Bo Peep〉也是出自於他手，因而有著「名曲製造機」的稱號，如今傳出他離世的消息，震驚外界。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲新沙洞老虎生前曾為4minute、T-ara、Apink、EXID（上圖）、MOMOLAND等女團作曲，因而有著「名曲製造機」的稱號。（圖／EXID IG）據韓媒《SPOTVNEWS》獨家消息指出，新沙洞老虎的友人因一直連繫不上他，前往他的住處探視時，卻發現他已經身亡，緊急通報警方前來處理。而相關人士對此僅表示，「由於噩耗來得太突然，目前我們還在掌握情況中，關於葬禮等訊息，我們之後會再發表聲明。」新沙洞老虎以「作曲家身分」爆紅，他曾透露自己的藝名的由來，因為常去新沙洞網咖打線上遊戲，而創造出此暱稱，並延續到後來音樂創作時使用。▲新沙洞老虎推出女團「TRI.BE」，目前正在進行新歌〈Diamond〉的打歌行程。（圖／TRI.BE IG）近年，他積極轉型為偶像團體製作人，並推出女團「TRI.BE」，然而，TRI.BE才剛發行新歌〈Diamond〉，還曾在回歸活動上感謝「新沙洞老虎」為她們所做的歌曲，如今卻傳出令人悲痛的噩耗。目前新沙洞老虎的死因，警方還在調查中，尚未對外公開任何資訊。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 日舞團avantgardey指定〈保庇〉！魔性舞讓王彩樺嗨「永生難忘」教唆女團FIFTY FIFTY解約後續曝！製作人安成日「認罪」移交送檢《換乘戀愛3》女團成員身分被前任公開！BTS公司製作人、模特都有黃正音8年婚姻結束！自曝老公長相、出軌證據「應該400人見過他」