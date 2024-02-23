中國科技公司文件外洩！驚見可駭入英國外交部　中國軍警都是客戶

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從外洩內容中還能發現，中國軍警就是安洵資訊的客戶，曾花了1萬5千美元來駭入越南交通警察機構的網站，另外山東某市公安，曾花了4萬4千英鎊來獲得10位目標用戶的電子郵件信箱存取權限。
且中國政府似乎與眾多駭客有往來，因為安洵資訊的內部文件稱公司必須與其他對手競爭，以設法獲得工作。文件中提到另一個中國駭客組織「成都404」，稱與成都404合作駭入美國企業的活動陷入麻煩，數位駭客因此遭到美國司法部的調查。
而從員工的聊天記錄也能發現，安洵資訊聲稱能夠駭入多國組織，攻破臉書、X，Mac和Android等各種作業系統，有時候也可能只是一種招徠客戶的話術，因為有員工說「欺騙顧客誤解公司的能力是很平常的事」。
對於這批外洩資料是否為真或是有人偽造，三位資安專家告訴《BBC》，初步判斷外洩資料似乎是真實的，不過，中國駐英國大使館予以否認，強調中國堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊。
《BBC》報導指出，中國政府涉嫌進行網路間諜活動早已廣為人知，但這次安洵資訊文件外洩，讓外界進一步了解中國私人企業也以不同尋常的方式參與其中。
目前尚不清楚是何人外洩安洵資訊的內部文件，專家認為有可能是心懷不滿的前員工，也可能是外國情報機構或者是安洵資訊的駭客競爭對手故意洩露，以打擊安洵資訊。