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中國科技公司文件外洩！驚見可駭入英國外交部　中國軍警都是客戶

▲中國科技公司「安洵資訊科技（I-SOON）」，近日遭匿名人士洩漏內部文件，外洩文件的內容顯示，安洵資訊聲稱有能力駭入英國外交部，且可以獲得許多歐洲、亞洲地區的政府單位與企業機密，而安洵資訊長期以來與中國解放軍與警方合作，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲中國科技公司「安洵資訊科技（I-SOON）」，近日遭匿名人士洩漏內部文件，外洩文件的內容顯示，安洵資訊聲稱有能力駭入英國外交部，且可以獲得許多歐洲、亞洲地區的政府單位與企業機密，而安洵資訊長期以來與中國解放軍與警方合作，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

中國科技公司「安洵資訊科技（I-SOON）」，近日遭匿名人士洩漏內部文件，這批外洩文件的內容顯示，安洵資訊聲稱有能力駭入英國外交部，且可以獲得許多歐洲、亞洲地區的政府單位與企業機密，而安洵資訊長期以來與中國解放軍與警方合作，引發外界高度關注。

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根據《BBC》與《衛報》報導，安洵資訊的內部文件被公布在軟體開發平台「Github」網站上，數量多達577份，包括公司的內部資料以及員工聊天記錄等等。從外洩內容中可以看到，安洵資訊近年來持續監控各國政府單位與企業，駭客足跡遍佈英國、法國、台灣、馬來西亞、新加坡、巴基斯坦等地，有位員工更稱英國外交部是優先目標，且已經找到漏洞，具備駭入英國外交部的能力。

從外洩內容中還能發現，中國軍警就是安洵資訊的客戶，曾花了1萬5千美元來駭入越南交通警察機構的網站，另外山東某市公安，曾花了4萬4千英鎊來獲得10位目標用戶的電子郵件信箱存取權限。

且中國政府似乎與眾多駭客有往來，因為安洵資訊的內部文件稱公司必須與其他對手競爭，以設法獲得工作。文件中提到另一個中國駭客組織「成都404」，稱與成都404合作駭入美國企業的活動陷入麻煩，數位駭客因此遭到美國司法部的調查。

而從員工的聊天記錄也能發現，安洵資訊聲稱能夠駭入多國組織，攻破臉書、X，Mac和Android等各種作業系統，有時候也可能只是一種招徠客戶的話術，因為有員工說「欺騙顧客誤解公司的能力是很平常的事」。

對於這批外洩資料是否為真或是有人偽造，三位資安專家告訴《BBC》，初步判斷外洩資料似乎是真實的，不過，中國駐英國大使館予以否認，強調中國堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊。

《BBC》報導指出，中國政府涉嫌進行網路間諜活動早已廣為人知，但這次安洵資訊文件外洩，讓外界進一步了解中國私人企業也以不同尋常的方式參與其中。

目前尚不清楚是何人外洩安洵資訊的內部文件，專家認為有可能是心懷不滿的前員工，也可能是外國情報機構或者是安洵資訊的駭客競爭對手故意洩露，以打擊安洵資訊。

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