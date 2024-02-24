明向黃色小鴨說再見！百分鐘歡送趴 地點、時程、最佳觀賞點整理
▲高雄的黃色小鴨迄今累計超過800萬遊客參觀，高雄燈會活動也進入尾聲，市政府宣布明(25)日下午4點30分至6點10分於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」，是看兩隻黃色小鴨的最後機會。（圖／高雄市觀光局提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-02-24 09:00:00
「再見了～鴨」，明日將是看到黃色小鴨的最後一天！高雄的黃色小鴨迄今累計超過800萬遊客參觀，高雄燈會「2024 冬日遊樂園 Kaohsiung Wonderland」活動也進入尾聲，高雄市政府公布明(25)日下午4點30分至6點10分於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」，兩隻黃色小鴨將以遊港方式跟大家說再見，於珊瑚礁群出發，最後到高雄港旅運中心旁18號碼頭，愛河灣的小鴨展示也在夕陽餘暉的音樂會中畫上句點，當（25）日晚上將不再有夜間小鴨展示。觀光局也公布，民眾想歡送小鴨的最佳拍攝地點為珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸及16-18號碼頭共4處。
明（25）日冬日遊樂園閉幕時歡送小鴨，將於下午4點30分至6點10分舉行長達100分鐘的歡送趴，邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團，同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲，包括《Die Fledermaus》、《戀》、《你是我的家》和《my own superhero》等歌曲，並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》，讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章。
觀光局長高閔琳說，黃色小鴨超萌魅力無法擋，日前小鴨被強風吹皺吹扁的各種畫面也引起熱烈討論，許多網友不約而同製作kuso 梗圖，現場民眾也紛紛表示能夠拍到不同形象的小鴨十分幸運。自1月27日開幕至今，每日吸引超過20萬人次到場觀賞小鴨，目前已累計超過800萬遊客參觀，也掀起一波「小鴨經濟熱潮」。
為讓民眾能夠有個不一樣的小鴨歡送會，特別規劃小鴨遊港歡送趴。高閔琳說明，黃色小鴨將於明（25）日當天下午4點30分，於珊瑚礁群由新古典室內交響樂團演奏歌曲為小鴨啟航伴奏，下午5點啟航往16-18號碼頭出發，最後回到18號碼頭（高雄港旅運中心旁），並由高雄市學生代表民眾，高唱time to say good bye與小鴨說再見。 ▲ 高雄黃色小鴨曾因電力設備問題，而呈現「消風」狀態。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.02.21） 無法到來參與的民眾，可至社群平台（陳其邁Chen Chi-Mai、高雄市政府Kaohsiung City Government 、高雄旅遊網）、Youtube（高雄市政府）觀看直播。明日兩隻小鴨將於下午6點10分回到18號碼頭，晚上愛河灣(真愛碼頭及光榮碼頭)將不再有夜間小鴨展示，民眾需把握最後參觀與拍照留念的機會。 ▲明日黃色小鴨下午5點啟航往16-18號碼頭出發，最後回到18號碼頭（高雄港旅運中心旁），並由高雄市學生代表民眾，高唱time to say good bye與小鴨說再見。（圖／高雄市觀光局提供）