竹聯信堂欺壓求職男！他遭毆打虐死棄屍蘇花公路 16人被逮5收押
上月26日，位於蘇花公路119.6公里處邊坡，發現一具男性屍體，經警方調查，死者為住在花蓮的簡姓男子，簡男曾透過網路應徵人力派遣工作，未料卻慘遭竹聯幫信堂成員毆打凌虐，最後被活活打死，並棄屍在蘇花公路邊坡。宜蘭檢警介入偵辦後，連日搜查陸續逮捕涉案16人，昨（23日），其中5人被法院裁准收押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，上月26日上午8時許，簡男遺體被發現棄置在蘇花公路邊坡，當時其臉部明顯腐爛，檢警隨即介入調查，發現簡男無外部傷口，但手部、腳部內出血過量，疑似是休克致死，警方朝他殺方向偵辦。據檢警調查發現，住在花蓮的簡男，先前透過網路應徵人力派遣工作，未料，人力仲介公司背後其實是竹聯幫信堂據點，最後簡男被接往北部，平時做一些搬運工作，晚間則居住在信堂據點某宮廟。
之後，林姓組長及其他成員，見簡男老實可欺，除了以各種理由苛扣工資，甚至經常毆打虐待簡男，還曾逼吃寵物排泄物，上月18日，簡男被痛毆到昏迷，最後重傷死亡，林男與楊姓、陳姓同夥，將簡男的遺體載至蘇花公路棄屍。檢警調閱監視器畫面、車牌循線追查，最終逮捕涉案16人，其中包含林男在內的5人涉有重嫌，向法院聲押禁見，23日，宜蘭地院裁准收押。
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