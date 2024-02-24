幾家歡樂幾家愁！台積電熊本廠進駐　當地物價、租金翻漲也引不滿

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根據日媒《テレ朝news》報導，原本沒什麼人潮的菊陽町車站，現在通勤時段看起來就與東京等大都市沒什麼區別，街上也湧現大量車潮、交通壅堵，有從東京搬到熊本的受訪者透露，原以為在熊本工作，通勤會更容易些，現在看來並非如此。
被視為「經濟晴雨表」的計程車業則有駕駛聲稱，過去1年多的工作量大幅增加，他和幾位同事每月營業額要超過100萬日元不是問題，同樣開心的還有餐飲業者，有的還專門研發符合台灣口味的產品及菜單。
地價瘋漲也是顯而易見的事，有在台積電熊本廠附近擁有土地的地主透露，賣一塊地就有望賺2至3億日幣，他原本用來飼養乳牛的場地，面積有1800坪，數日前他到銀行詢問貸款相關事宜，銀行的人告訴他，現在1坪是20萬日圓，去年同期還只有10萬日圓，更早之前甚至僅2萬日圓左右，他正打算蓋公寓，瞄準未來在熊本廠工作的人，賺取租金收入。
當地房地產公司也證實，地價漲幅超乎預期，菊陽町原本是個農業小鎮，城鎮周圍到處是田地，現在一棟棟新公寓正在陸續建成，有業者指出，隨著台積電的進入，光他們公司的銷售額就增加了數千萬日元。面對「半導體泡沫」浪潮衝擊，當地銀行也必須研議對策，據悉目前就有約200家國內外企業，正在詢問進駐該縣事宜，特別是要確保在菊陽町有地。
只不過，高地價、高房價也導致租金飛快上漲，而且還供不應求，看到好物件，下手速度必須夠快，否則很快就會被租走，勞動成本（薪資）也因此上升。幾家歡樂幾家愁，有去年8月從熊本市搬到菊陽町的拉麵店業者感嘆，原以為隨著熊本廠將開幕，營業額將大大提升，卻忽略高額租金、聘僱時薪制人員帶來的負擔，同樣也不容輕忽。還有一家專門以低廉價格出售新鮮蔬果、20年來深受當地人喜愛的蔬果店，也因地價和租金飛漲而被迫搬遷。