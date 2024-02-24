元宵節限定2天拼了！7-11福袋大出清「買1送1」 全家免費送燈籠
元宵節超商優惠限定2天來了！繼全聯、全家陸續單店推出福袋優惠之後，7-11門市元宵節大規模特價出清福袋，從今（24）日以及25日限定兩天，門市299元、499元福袋全面跳樓拍賣「買一送一」，只要報會員購買就可以享有優惠，不少民眾已經成功結帳買到！而全家元宵節優惠也非常多，除了新品花生圓圓拿鐵、醇奶系列買1送1，還有霜淇淋第二支5元，另外消費滿200元還免費送超可愛寶可夢燈籠一個，期間限定優惠不要錯過！
記者張嘉哲/綜合報導
7-11福袋大出清「買一送一」！499元爽抽瑪莎拉蒂
7-11今年推出的聯名IP福袋系列仍然非常暢銷，高單價的行李箱福袋、家電福袋幾乎已經快賣光，不過低價位的水桶包（299元）、收納籃、洗衣籃（499元），因為備貨較多，因此許多大門市還有一些庫存，7-11相當有誠意在元宵節推出跳樓大拍賣優惠，週末24日、25日出清「買一送一」。
根據7-11門市貼出的公告，福袋限定24日、25日兩天，只要報會員買福袋的話，就可以享有買一送一的優惠，不管是299元的水桶包、束口袋；還是499元的洗衣收納籃+地墊、保溫瓶+方形收納籃等福袋組合，通通都是買一送一，且報會員單筆消費如果滿500元，還可以獲贈廚房紙巾、2杯咖啡、3隻油性筆任選一種，等於花499元得到超值兩個福袋外，還有4次抽瑪莎拉蒂頭獎機會，真的是買到賺到。
除此之外，7-11在元宵假期2天，門市還有大杯黑糖珍珠撞奶買2送2、大杯熱精品美式買2送2、大杯熱精品拿鐵買2送2，相當於5折的優惠；中杯燕麥拿鐵買2送1、中杯精品燕麥拿鐵買2送1、特大杯燕麥奶茶買2送1、大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1等，也是有6.7折的優惠。
全家元宵節滿額送免費燈籠！霜淇淋第二支5元
全家在元宵節推出新品促銷，週末限定2日花生圓圓拿鐵買1送1、花生圓圓醇奶買1送1，相當於5折的優惠，兩款可互搭，不同品項買1送1為總價除以2。除此之外，還有許多飲品優惠，包括特濃拿鐵第2杯10元，5.8折、大杯薑汁撞奶39元，6折、大杯冰糖雪梨紅棗茶39元，6折、大杯杏仁茶39元，6折以及大家最愛的霜淇淋第2支5元，相當於5.5折。
最後則是在元宵假期間，如果到全家消費指定商品滿額200元的話，就可以免費拿到超可愛的「寶可夢手提燈籠」，相當符合元宵節的氣氛，不少民眾已經殺到全家去領取，實體質感非常好，喜歡寶可夢的人可不要錯過囉！