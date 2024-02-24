彰化3姊弟遭撞飛、與死神搶命！台中監獄「最速件」核准爸爸探視
本月22日晚間，彰化縣伸港鄉發生重大車禍，當時陳家3姊弟放學返家，遭74歲的蕭姓男子開車高速衝撞，2名姊姊插管命危，持續跟死神搏鬥中，8歲弟弟僅腳部扭傷。由於陳家姊弟的父親，目前正在台中監獄服刑，事件發生後，獄方以最速件陳報法務部矯正署核准後，於23日晚間8時許，戒護陳父前往醫院探視，希望給予受傷3姊弟親情的撫慰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，22日晚間6時許，陳家3姊弟放學返家，於行走斑馬線時，遭74歲蕭男駕駛的休旅車高速從後方追撞，2名姊姊當場被撞飛，傷勢嚴重失去生命跡象，雖經搶救恢復心跳，但昏迷指數3，情況仍不太樂觀，而年僅8歲的弟弟腳部扭傷，對於車禍當下仍難掩驚恐，曾吐露當時「跟姊姊一起拉手奔跑也躲不過」。
而肇事的蕭男，事後被警方發現無照駕駛，且車禍當時高速衝撞，導致陳家姊弟2人重傷命危。經事後了解，3姊弟父母離異、家境清寒，父親目前在台中監獄服刑，平日均由阿公、叔叔、伯父、姑婆等親屬代為照顧，得知陳家姊弟境況，院方也表示，將全權負責醫療費用。
對此，台中監獄也表示，基於人道關懷及親情撫慰，立即安排陳父以電話接見聯繫家屬了解情況，並主動聯繫家屬協助辦理返家探視事宜，經獄方以最速件陳報法務部矯正署核准後，立即聯繫家屬並安排前往醫院探視，希望藉由當面的關懷，給予受傷3姊弟親情的撫慰，另外，考量陳姓受刑人遭此家庭重大事故，也將安排心理輔導。