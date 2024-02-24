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今日必吃／元宵節吃「全國最好吃湯圓」　60年老店只賣芝麻一口味

▲今日元宵節，習俗上要吃元宵，基隆的全家福開設時間超過一甲子，僅賣芝麻一口味，成為排隊名店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今日元宵節，習俗上要吃元宵，基隆的全家福開設時間超過一甲子，僅賣芝麻一口味，成為排隊名店。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次因應元宵節而來到基隆廟口商圈的「全家福元宵」，1961年創立的老品牌，只賣一款芝麻口味的元宵，再搭佐上酒釀、桂花釀或者蛋花，皮軟糯、餡甜香的滋味，讓這裡成為全台名店，營業時間裡幾乎時時刻刻都是排隊盛況。

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號稱已有60年以上歷史的基隆廟口名店「全家福元宵」，雖然菜單上面以湯圓來稱呼，但是這裡賣的是傳統做法的元宵，據說是因為當初創店時，老闆考量臺灣人對於湯圓熟悉度高過於湯圓，因此使用湯圓此稱呼。而所謂元宵，就是將餡料放於有乾糯米粉的竹篩中慢慢「搖」出來的，經由多次搖晃能裹上生糯米粉而達到該有的大小，比起用「包」的湯圓，元宵通常外皮較鬆爽富有咬勁。

▲全家福的元宵屬於傳統製法，口感較鬆爽富有咬勁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲全家福的元宵屬於傳統製法，口感較鬆爽富有咬勁。（圖／記者葉盛耀攝）
而全家福很純粹就只有提供芝麻一種口味，點上一碗現煮的元宵，外皮的確軟Q好嚼，內餡的芝麻香氣濃厚又因為添有豬粄油而顯得滑溜潤口。雖然僅有芝麻一種口味，提供的吃法卻多種，菜單上載明有芝麻湯圓（純粹加甜湯）、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、酒釀加蛋湯圓，點的時候可是要分清楚。而不論是有沒有加上酒釀或蛋，湯頭都屬於偏清淡風格，甜度不高，因此配上內餡香甜的元宵，正巧滋味相當協調。

▲全家福的元宵，就只有芝麻單一口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲全家福的元宵，就只有芝麻單一口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲菜單上寫的是湯圓，但其實全家福賣的是元宵。（圖／記者葉盛耀攝）
▲菜單上寫的是湯圓，但其實全家福賣的是元宵。（圖／記者葉盛耀攝）
若是不想現場等候品嚐，也可以走進巷子裡的店家買盒裝冷凍元宵自己回家煮，搭配他們的桂花釀，或是提早於網路上訂購，也有宅配服務。

「全家福」的好滋味，也曾讓上一屆基隆市長林右昌在當年列為元宵湯圓名單並公開向各縣市下戰帖，說「基隆湯圓是全國最好吃，不服來挑戰」。而除了「全家福」的元宵之外，當時林右昌還推薦了位於仁愛市場一樓的「大觀園鹹湯圓」，該店湯圓外皮光亮透白，有著Q彈黏牙感，內餡則由濃厚的醬油醃漬過的紅燒肉所製成，同樣香軟好吃。

▲大觀園鹹湯圓也是基隆在地名店，一份五顆，外皮柔軟，內餡紮實富有肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲大觀園鹹湯圓也是基隆在地名店，一份五顆，外皮柔軟，內餡紮實富有肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：全家福元宵
地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號
電話：02-2425-0784
營業時間：16：30－23：30
公休日：週一

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