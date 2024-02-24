今日必吃／元宵節吃「全國最好吃湯圓」　60年老店只賣芝麻一口味

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而全家福很純粹就只有提供芝麻一種口味，點上一碗現煮的元宵，外皮的確軟Q好嚼，內餡的芝麻香氣濃厚又因為添有豬粄油而顯得滑溜潤口。雖然僅有芝麻一種口味，提供的吃法卻多種，菜單上載明有芝麻湯圓（純粹加甜湯）、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、酒釀加蛋湯圓，點的時候可是要分清楚。而不論是有沒有加上酒釀或蛋，湯頭都屬於偏清淡風格，甜度不高，因此配上內餡香甜的元宵，正巧滋味相當協調。
若是不想現場等候品嚐，也可以走進巷子裡的店家買盒裝冷凍元宵自己回家煮，搭配他們的桂花釀，或是提早於網路上訂購，也有宅配服務。
「全家福」的好滋味，也曾讓上一屆基隆市長林右昌在當年列為元宵湯圓名單並公開向各縣市下戰帖，說「基隆湯圓是全國最好吃，不服來挑戰」。而除了「全家福」的元宵之外，當時林右昌還推薦了位於仁愛市場一樓的「大觀園鹹湯圓」，該店湯圓外皮光亮透白，有著Q彈黏牙感，內餡則由濃厚的醬油醃漬過的紅燒肉所製成，同樣香軟好吃。
📍店家資訊：
店名：全家福元宵
地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號
電話：02-2425-0784
營業時間：16：30－23：30
公休日：週一
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