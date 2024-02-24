陳揆批太早公布瘦肉精爭議　廖偉翔搬法條嗆：公然說謊、欺瞞天主

▲ 廖偉翔批陳建仁公然說謊。（圖／翻攝廖偉翔臉書）
▲ 廖偉翔批陳建仁公然說謊。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

記者何哲欣／台北報導

台中市政府檢驗台糖豬肉驗出西布特羅，不過卻只有該「天選之肉」驗出，中央質疑台中市府在未釐清真相之前，就急於公布，造成恐慌，藍委羅智強昨質詢時直言，「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊」。新科藍委廖偉翔昨在立法院質詢陳建仁時，讓陳揆臉色不悅，廖偉翔昨晚也在臉書質疑，陳建仁是在公然說謊。

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廖偉翔說，依照《食品衛生安全管理法》，「各級主管機關依科學實證，建立食品衛生安全監測體系，於監測發現有危害食品衛生安全之虞之事件發生時，應發布預警或採行必要管制措施。前項發布預警或採行必要管制措施，包含公布檢驗結果 、令食品業者自主檢驗及揭露資訊。」

另外根據「食品衛生安全預防性下架原則」及「食品衛生安全事件處理作業流程圖」，也明確指出，地方政府（中央政府）主動查驗到有問題或不合格的食品，本來就要公布檢驗結果，並揭露給社會大眾，這不是台中市政府選擇要不要公布的問題，而是台中市政府依照規定本來就必須公布，陳建仁卻選擇視而不見，在備詢台上盲目指控台中市府，完全就是失職！

廖偉翔說，陳建仁昨答詢也三大謊言，首先是在報告時公然說謊「大幅度提高農產品及食品的抽驗次數」，但根據農業部資料，乙型受體素的檢驗件數從2014年的14,006件下降到2023年5,997件，大幅下降近六成，完全就是撒謊。他說，陳揆在發生乙型受體素重大食安事件後以此報告，被打臉後改口說是其他檢測

謊言二，廖偉翔說，陳揆公然撒謊食安會報都有召開，但食安會報年年缺開，衛福部長更有一半的會報次數缺席，至今甚至累計333天沒有參加會議，陳揆還能舔著臉說「維護食安成效很好」，這幾年來A肝藍莓、日本草莓、智利櫻桃、致癌土雞蛋、混製蛋液、未來蛋、誤標效期巴西蛋到近日的蘇丹紅爭議等等族繁不及備載，民進黨政府食安成績單完全死當。

廖偉翔也說，中央質疑台中市府的研究室遭汙染，明明中央已經兩度派員檢查該實驗室，都找不出問題，陳揆卻處處影射台中實驗室有問題，當我詢問有沒有新事證，還能承認自己拿不出證據，甚至惱羞成怒。僅憑一張嘴就說自己是科學，對實驗室的指控明明全是推論、帶風向，還敢在質詢台上叩立委一頂政治帽子，根本就是藐視民主，讓人完全無法接受！食安把關不力，推卸誣賴，還說有向天主反省，這不就是在欺瞞天主？


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