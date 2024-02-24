威力彩、大樂透太難中！內行改買「這彩券」頭獎率飆升　台彩認了

元宵節刮刮樂中獎率來了！這張最好回本　大樂透、威力彩獎項曝光

▲今（24）日迎來元宵節，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抓住春節尾氣抱回大獎。（圖／記者林調遜攝）
▲今（24）日迎來元宵節，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抓住春節尾氣抱回大獎。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

元宵節刮刮樂、大樂透最後一波發財機會！相信有不少人在平常都不會購買刮刮樂，僅會在春節到元宵節期間試試手氣，因此台彩也在這時段刮刮樂銷售情況最好。台彩看準買氣，元宵節也推出3款全新的刮刮樂，搭配春節推出的款式繼續販售；而大樂透連開19天今（24）日也來到最後一天，頭獎獎金上看1.5億元。《NOWnews》也整理元宵節假期刮刮樂最新款式以及回本率、大樂透、威力彩獎項資訊，提供給最後一波想要試手氣的民眾一文搞懂。

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元宵節刮刮樂3款最新玩法！這張「中獎率、回本率」最高

台彩因應元宵節到來，再度推出3款全新的刮刮樂，分別為200元面額的「超級777」以及「釣魚高手」、500元面額的「超級麻將」；而「超級777」與「釣魚高手」的頭獎都是200萬元，一共有6張；「超級麻將」頭獎則是500萬，一共有5張。以下是3款刮刮樂玩法、中獎率、回本率相關資訊：

▲台彩因應元宵節推出三款全新刮刮樂，分別為200元面額的「超級777」、「釣魚高手」以及500元面額的「超級麻將」。（圖/台彩提供）
▲台彩因應元宵節推出三款全新刮刮樂，分別為200元面額的「超級777」、「釣魚高手」以及500元面額的「超級麻將」。（圖/台彩提供）
🟡「超級777」單張售價200元：總中獎率30.14%、回本率30.14%，整張刮刮樂一共5個遊戲，主遊戲為對中幸運號碼即可獲得對中獎金，如果彩券當中有刮出「X2」的符號，則可以獲得加倍的獎金，其餘則是有刮中3個7得700元、刮出1個金額即得該獎項等，頭獎200萬元。

🟡「釣魚高手」單張售價200元：總中獎率33.02%、回本率33.02%，整張刮刮樂僅有一個遊戲，總共有10次機會，任一局比賽中若「您的魚」數字大於「對手的魚」，即得該比賽對應之獎金，頭獎200萬元。

🟡「超級麻將」單張售價500元：總中獎率40.67%、回本率高達40.67%，刮刮樂玩法即刮開底下麻將張數，對應上排麻將，類似玩賓果的概念，只要達到相對應麻將數量即得該區獎金，頭獎500萬元，目前已經有許多人在刮刮樂社團內搶先試手氣，不少人中了5000元的獎項。

▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
▲刮刮樂元宵節新款「回本率」出爐，「超級麻將」回本率最高為40.67%。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
元宵節新春刮刮樂最後銷售！剩餘獎項整理

根據台彩日前公開的數據，春節最夯的「2000萬超級紅包」頭獎2000萬剩下4個；二獎200萬加上賓士還有4台；三獎100萬則還有高達537張；至於1000元面額的「1200萬大吉利」頭獎1200萬還有2組、二獎100萬則還有48張。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲春節刮刮樂目前還在熱銷當中，其中超夯的「2000萬超級紅包」頭獎2000萬還有4張沒有被刮出。（圖／記者陳明安攝）
其餘的刮刮樂款式，包括「五路財神」、「大發利市」頭獎500萬元12組目前只刮出2組，還剩餘10張；「無敵開獎機」、「金龍獎」頭獎300萬元18組，目前只開出5組，還剩餘13張；「龍來發」、「恭喜發財」、「幸運紅包」、「招財進寶」頭獎200萬28組目前開出5組，還剩下23張。以上數據僅提供參考，獎項隨著時間流逝會浮動，想要試手氣的民眾把握最後機會。

大樂透連開19天元宵節落幕！春節大紅包全部送出

大樂透春節加碼從2月6日連續開獎19天將在今（24）日落幕，23日最新開獎連續四期頭獎沒有開出，今天頭獎累積金額預估上看1.5億元；而「春節百萬大紅包」360組全部送出，今年沒中獎的民眾明年再來囉！

▲大樂透、威力彩。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透今（24）日元宵節是春節連開19天最後一天，頭獎上看1.5億元；威力彩則是9連槓，元宵節後開出最新一期，頭獎上看5.3億元。（圖／記者顏真真攝）
威力彩元宵節後就開獎！頭獎上看5.3億元

威力彩上一期開獎沒人中獎，頭獎連續9連槓，台灣彩券公司表示，下期（26日開獎）預估銷售1.3億至1.4億元，頭獎累積金額預估上看5.3億元，也就是元宵節假期後就馬上開獎，想要拼中大獎的民眾也要特別注意投注時間哦！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷而影響日常生活。

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