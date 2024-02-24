暗酸金門衝突！解放軍元宵前夕喊話台灣：點燈驅惡魔，回家才會贏
今天（24日）是元宵佳節，適逢兩岸關係又因中國快艇翻覆事件更加緊張，中國解放軍東部戰區也在元宵前一天，在官方微博上貼出一段意味深長的影片，以及一張所謂的「重磅」回家海報，充滿各種暗示、明示的圖像文字，除了暗諷金門衝突以外，還把美國也酸了。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這段18秒的影片，背景為台灣海峽地圖，一隻手腕處掛著「紅色台灣」手鍊的小手，伸向另一隻手腕處繪有「中國五星旗」的大手，手鍊上還掛著一張綠色紙條，寫著「台獨分裂搗亂」，右下角還浮現一尊模糊的美國自由女神像，疑似是在嘲諷美國將台灣推入火坑。
不只如此，影片中間，畫面左下角還刻意點出金門的位置，同時放上巡邏艇，藉此批評先前在金門發生的漁船翻覆、與福建海巡執法的行為，右上角還出現幾台戰機；連背景音樂都是台灣民眾熟悉的《愛拚才會贏》改編。
影片最後出現5言詩句：「小手抓大手、攜手出火坑、點燈驅惡魔、回家才會贏」，截至發稿時間為止，已吸引超過266萬次觀看。不少中國民眾都在下面留言，打下：「趕緊吧，不然都被敵對勢力滲透完了，娃也不跟你親近了」、「一定要解放台灣」、「我們有心蛙們無意，還是要做多手準備」，也有人打臉道：「自欺欺人罷了」、「海峽那邊並不認同這個家」。