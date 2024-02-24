MLB／達比修有談春訓目標！希望去韓國前準備好　有望開幕戰先發

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韓國開幕戰的對戰組合洛杉磯道奇與聖地牙哥教士，已在昨日的官辦熱身賽率先對決，這場比賽雖然兩大日籍球星大谷翔平、達比修有皆無登板，但達比修也在場內進行模擬實戰，總共投了32球，賽後受訪時他提到：「現在我的目標就是前往南韓前能做好準備，我已鎖定目標，就是到南韓時就能夠準備充足。」
而教士隊總教練Mike Shildt對於達比修有的狀態也不擔心，他認為他會做好準備。「達比修有今天正在進行實戰練習，然後我們會看看接下來他還要做到什麼，我完全相信達比修會做好準備，他今天進行練習，更多的是為了兩件事，第一是讓他能夠在有壓力的環境中模擬實戰，第二是讓達比修有知道他需要做什麼，才能在最高水平的舞台上競爭，他已經這樣做了很久時間，這是多種因素的結合。」「我對於目前達比修有的狀態感到非常滿意，我不敢代表他說話，但他現在的表現非常全面，今天可能會練投多達40球。」Mike Shildt說到。
現年已經37歲的達比修有，去年賽季表現並不算太理想，整季出賽24場皆為先發，拿下8勝10敗、防禦率4.56成績，不過在累計136.1局的投球局數當中，飆出141次三振，三振能力依然相當優異。
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