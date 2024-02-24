鹽水蜂炮主炮城今晚施放！共2百萬支蜂炮 地點、交通與裝備懶人包

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📍主炮城蜂炮施放
時間：今晚9點至凌晨12點，晚上9點至10點施放煙火
地點：鹽水國中操場
📍建議裝備與穿著
台南市長黃偉哲叮囑，參加蜂炮的民眾一定要做好安全防護措施，注意自身安全，並強調活動期間市府將布署警力及消防人力維持交通及急救能量。通常蜂炮防護裝備包括全罩式安全帽、毛巾、拉鍊式棉質外套(或牛仔外套)、棉質長褲(或牛仔褲)、雨鞋或運動鞋等，脖子的部分則以厚實、具保濕性者為佳。穿著要點在於能「全身包覆」，避免蜂炮有任何空隙竄入而受傷。
📍交通資訊
■ 台鐵＋公車
一、搭乘火車抵達「新營」火車站，至火車站正對面的公車站，轉乘棕幹線公車、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6及台灣好行61線等公車皆可前往鹽水，於鹽水站下車。
二、元宵節末班公車、火車資訊：
鹽水往新營，末班公車發車時間為凌晨1:00。
新營往台南，末班火車發車時間為晚上11:00。
■ 自行開車
一、北上：國道1號新營交流道往鹽水方向下交流道 → 172線直行至85度c處 → 右轉信義路 → 直行至朝琴路 → 右轉南榮科技大學停車 → 徒步至北門路約 5 分鐘 → 直行到武廟/鹽水國中。
二、南下：國道1號新營交流道往鹽水方向下交流道 → 172線直行至85度c處 → 右轉信義路 → 直行至朝琴路 → 右轉南榮科技大學停車 → 徒步至北門路約 5 分鐘 → 直行到武廟/鹽水國中。
三、停車：周邊有文康中心停車場、舊城公園停車場、月津治水路停車場、治水路268巷停車場、南門路停車場、月津路臨時停車場、新營轉運站、文武街停車場等地可停放車輛。
📍鹽水蜂炮交通管制
新營警分局將於今（24）日下午三點起對市道一七二線、台十九線車流進入鹽水市區的路口實施交通疏導管制措施，遊客要早點進入鹽水市區。
交管地點在鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路與金和路口、朝琴路與和平路口。汽機車改道路線為新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛沿一七二線復興路轉進新營工業區再接一七二線，布袋、義竹、學甲往新營方向車輛同樣繞行新營工業區內後再接一七二線復興路。
在鹽水國中操場蜂炮集中施放區的周邊道路武廟路、北門路和三福路並設置行人徒步區，嚴禁車輛進入，避免人車爭道造成危險。