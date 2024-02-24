致癌蘇丹紅辣椒粉增至3批！10下游業者遭殃 全台下架3528公斤
新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有致癌物蘇丹色素三號，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，目前累計3批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素三號，截至23日，共計下架辣椒粉及其產品3528.3公斤。
記者許若茵／台北報導
食藥署說明，3批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素三號，包含新北市政府衛生局抽驗有效日期115.10.4、桃園市政府衛生局抽驗有效日期115.10.29及116.01.07，流向「濟生股份有限公司」等10家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品。
食藥署表示，已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸臺辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。
食藥署提醒，食品業者應持續依據食品安全衛生管理法規定，落實自主管理，務必確認原料之安全衛生，確保產品安全無虞。依食品安全衛生管理法第8條第1項及食品良好衛生規範準則(GHP)附表3第1點規定，食品製造業者使用之原材料，應符合衛生安全規定，並有可追溯來源的相關資料或紀錄。
食藥署強調，違反上述規定者，依食安法第44條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。