元宵節不能減肥了！麥當勞86元雞塊餐　肯德基「2組代碼」蛋塔9元

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最近麥當勞推出「龍年新春優惠券」，有多樣商品都是「加一元多一件」，而如果選擇「A01」的大薯加一元多一件（67元）+「A04」的6塊雞塊加一元多一件（67元）+「A03」的飲料加一元多一件（39元）的話，就能以173元購得兩套6塊雞塊餐，等於一份6塊雞塊餐只要86元左右，薯條還從原本套餐的中薯升級成大薯，相當划算。
除此之外，麥當勞歡樂送網路訂餐輸入優惠碼「1FOR1」，則也有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）的優惠，元宵節在家要點速食也可以享優惠。
📌肯德基「2組隱藏代碼」瘋傳！9元蛋塔超滿足
肯德基去年跟企業合作的超強優惠代碼「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」本來已經失效，沒想要在春節前又復活，春節後又多增加一組，兩組代碼一組有飲料，一組沒有飲料，提供給民眾自己選擇，兩組都可以吃到今年4月30日止。
隱藏代碼第一組「13705」：在點餐機或官網輸入即可用359元購入「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」，上校雞塊原價210元，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔只要12元，下殺2.5折。
隱藏代碼第二組「13654」：在點餐機或官網輸入即可用399元購入「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊+指定飲品2選1（冰奶茶或小杯玉米濃湯）」，如果是選兩杯玉米濃湯（小）的話，總價399元，上校雞塊分享盒原價210元+玉米濃湯2杯80元就要290元，剩下109除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔只要9元，對比蛋塔原價一顆47元來看，直接下殺2折，十分划算。
📌元宵節吃拿坡里炸雞！6塊炸雞桶228元
拿坡里「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日也推出優惠，全台12家門市「6塊炸雞桶」原價348元，優惠價228元，現省120元；2桶「6塊炸雞桶」原價696元，優惠價428元，現省268元；而其餘有賣披薩的拿坡里門市，內用或者外帶「大披薩+6塊炸雞」，原價717元，限時優惠價499元，也享優惠價499元，約7折優惠，現省218元。