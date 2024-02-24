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元宵節不能減肥了！麥當勞86元雞塊餐　肯德基「2組代碼」蛋塔9元

▲麥當勞龍年開春優惠券爽吃，隱藏點法「86元6塊雞塊餐入手」；肯德基兩組代碼蛋塔超低價。（圖/記者蕭涵云攝）
▲麥當勞龍年開春優惠券爽吃，隱藏點法「86元6塊雞塊餐入手」；肯德基兩組代碼蛋塔超低價。（圖/記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

不少人過年大魚大肉，準備年後來個減肥計劃，不過速食業者卻在這時候推出超殺優惠，看來減肥計劃又要先緩緩了！元宵節麥當勞「龍年新春優惠券」持續兌換中，可以用88元就買到「6塊雞塊餐」，還免費升級大薯；而肯德基隱藏代碼任何節日都不缺席，元宵節也有「2組代碼」可以買到超優惠蛋塔一顆只要9元，非常的划算。

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📌麥當勞「龍年新春優惠券」！86元雞塊餐吃一次賺一次

最近麥當勞推出「龍年新春優惠券」，有多樣商品都是「加一元多一件」，而如果選擇「A01」的大薯加一元多一件（67元）+「A04」的6塊雞塊加一元多一件（67元）+「A03」的飲料加一元多一件（39元）的話，就能以173元購得兩套6塊雞塊餐，等於一份6塊雞塊餐只要86元左右，薯條還從原本套餐的中薯升級成大薯，相當划算。

除此之外，麥當勞歡樂送網路訂餐輸入優惠碼「1FOR1」，則也有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）的優惠，元宵節在家要點速食也可以享優惠。

▲麥當勞推出「龍年開春優惠券」，網友發現可以用170元買到兩套6塊雞塊餐，等於一套只要85元。（圖/麥當勞官網）
▲麥當勞推出「龍年開春優惠券」，同時使用A01、A03、A04的點法，可以用173元買到兩套6塊雞塊餐，等於一套只要86元左右。（圖/麥當勞官網）
📌肯德基「2組隱藏代碼」瘋傳！9元蛋塔超滿足

肯德基去年跟企業合作的超強優惠代碼「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」本來已經失效，沒想要在春節前又復活，春節後又多增加一組，兩組代碼一組有飲料，一組沒有飲料，提供給民眾自己選擇，兩組都可以吃到今年4月30日止。

▲肯德基蛋塔是不少人愛吃的美食，近日肯德基一組優惠代碼，兩顆蛋塔加上地瓜球以及一杯小杯飲料，只要69元。（示意圖/讀者提供）
▲肯德基蛋塔是不少人的最愛，最近兩組「隱藏代碼」蛋塔下殺2折至2.5折，讓不少蛋塔迷相當興奮。（示意圖/讀者提供）
隱藏代碼第一組「13705」：在點餐機或官網輸入即可用359元購入「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」，上校雞塊原價210元，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔只要12元，下殺2.5折。

隱藏代碼第二組「13654」在點餐機或官網輸入即可用399元購入「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊+指定飲品2選1（冰奶茶或小杯玉米濃湯）」，如果是選兩杯玉米濃湯（小）的話，總價399元，上校雞塊分享盒原價210元+玉米濃湯2杯80元就要290元，剩下109除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔只要9元，對比蛋塔原價一顆47元來看，直接下殺2折，十分划算。

▲肯德基大家最愛的「上校雞塊禮盒+6入蛋塔禮盒」回歸，這回還送兩杯飲料或玉米濃湯兩杯，平均蛋塔一顆只要9元。（圖/肯德基提供）
▲肯德基大家最愛的「上校雞塊20塊+2份6入裝蛋塔禮盒」回歸，這回還送兩杯飲料或玉米濃湯兩杯，平均蛋塔一顆只要9元。（圖/肯德基提供）
📌元宵節吃拿坡里炸雞！6塊炸雞桶228元

拿坡里「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日也推出優惠，全台12家門市「6塊炸雞桶」原價348元，優惠價228元，現省120元；2桶「6塊炸雞桶」原價696元，優惠價428元，現省268元；而其餘有賣披薩的拿坡里門市，內用或者外帶「大披薩+6塊炸雞」，原價717元，限時優惠價499元，也享優惠價499元，約7折優惠，現省218元。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里「炸雞專賣店」即日起至3月6日推出優惠，6塊炸雞桶優惠特價228元、買兩桶更省428元。（圖／記者蕭涵云攝）

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