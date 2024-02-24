相招鬧元宵 「宮廟風華」今晚好戲在2宮廟登場

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今年延續「媽祖同行」主題，自13日在新社區首場演出後，直到5月18日，總計將有逾30組國內優質團隊接力登場，帶來精彩演出。文化局邀請民眾跟隨文化節活動，行遍台中媽祖宮廟，一則觀賞多元化藝文活動，一則了解各地的宗教、藝術和在地文化與內涵，體驗融合藝術與宗教的文化風情，也期盼媽祖保佑國泰民安、風調雨順！
昨天是元宵節前夕，文化節「宮廟風華」系列一共演出2場，分別在大里杙福興宮邀請HOt SHOCk、踢踏電台和街頭藝人周子益演出。另在台中樂成宮則邀請到雲火INFERNO火舞團、皇媂樂團及優尼客表演，適逢周末天氣涼爽，吸引大批民眾相揪看戲，洋溢滿滿年節歡樂氣氛。
元宵節當晚，「宮廟風華」系列活動移師梧棲大庄浩天宮和南屯萬和宮登場。二場都是重頭戲，大庄浩天宮邀請黃裕翔、凡徒表演藝術、街頭藝人廖訓佑和永寧社區寧之舞舞蹈班共同匯演。南屯萬和宮則邀請國光歌劇團演出精采大戲《龍鳳呈祥》。值得一提的是，歡慶元宵節，大甲鎮瀾宮今晚也有好戲登場，邀請台中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、道格拉斯(雙人雜耍表演)、綠龍(大提琴&中國笛合奏)、藝人How Z、陳華、All In 5表演，歡迎民眾相招鬧元宵。
此外，4月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦活動，由金宇園掌中劇團、妙璇舞蹈團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來精采演出，好戲連連、場場精彩絕倫，絕對不能錯過！更多活動資訊請上台中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。