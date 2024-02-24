《再見機器人》入圍奧斯卡！劇情藏洋蔥 學會帶著遺憾放手
動畫片《再見機器人》由《幸福黃色電影》西班牙名導帕布羅貝嘉（Pablo Berger）執導，首次轉戰動畫即有傲人成績，不僅獲邀在2023年坎城影展做世界首映，還入圍奧斯卡最佳動畫長片，與吉卜力出品的宮﨑駿電影《蒼鷺與少年》一起角逐該獎項。引人注意的是，在《再見機器人》中，暗藏了對生命所失去的矛盾情感進行和解，學會帶著遺憾放手和珍惜現在的意義在裡頭。
記者吳雨婕／綜合報導
《再見機器人》改編自繪本作家莎拉維倫（Sara Varon）同名圖文小說，故事發生在911尚未發生的近未來紐約，有許多美好的事物在醞釀和蒸散。雖然是80年代紐約風情，卻以高科技友情產品做引線，以簡潔清新的畫風、洗鍊卻富童趣的影像語言，訴說濃烈深厚的情感，電影中〈September〉、〈Danny Boy〉金曲連發，宛如一封美妙樂章的無字情書，成功勾起每個人埋藏在心底的旋律，獻給那些曾經寂寞或遺憾的有情人。
《再見機器人》訴說獨特的世界觀，動物群的多樣性則完美反映了紐約大蘋果的各個種族和族裔，也觸動了生活在大都市人們最容易共感的孤單與依戀的內心世界。貝嘉表示，《再見機器人》讓他想起自己的好友們，除了守護在身邊的人們，更多是那些搬遠了、或在生命歷程中漸漸失去聯絡的朋友，如今電影獲得改編版權，導演致力將這個動人的故事賦予全新的生命，讓更多影迷能夠一同歡笑與落淚，更重要的是，對生命所失去的矛盾情感進行和解，學會帶著遺憾放手和珍惜現在。
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