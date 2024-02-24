鄭宜農認了是賠錢貨！拍片預算大爆炸　無奈吐內心話

鄭宜農近期喜事不斷，除了自立門戶的「邊走邊聽」風光度過第一年生日，今年才過兩個月，已經舉辦三場完售的專場演出。本月她再帶來驚喜，宣布加碼新身分——節目製作人，即將帶來一系列10集「邊走邊唱的女子」節目，鄭宜農透露，《邊走邊唱的女子》企畫籌備了整整一年，目的是集結女性音樂創作者，一同交流彼此內心深處的探索與成長，將創作者的焦慮與掙扎，完整呈現給觀眾。而這個節目大爆預算，讓鄭宜農自嘲「賠錢貨」。
記者吳雨婕／綜合報導
《邊走邊唱的女子》首集邀請到今年一月在鄭宜農台北演唱會擔任開場嘉賓的電氣民謠女子組合凹與山（Our Shame)。配合農曆年節氣息，三人進行一系列年節氣息濃厚的活動，不僅到大稻埕採買春聯紙，還失控開始研究起農民曆。節目中也展現了私底下反差的一面，好比小凹露了一手絕美書法，Isan也自曝自己睡眠只4小時的關鍵原因。最後一邊打麻將一邊進行快問快答，搞得眾人手忙腳亂、笑料不斷，第一集就「ㄎㄧㄤ」出高點。
鄭宜農自剖，過去的她話少又害羞，今天能做主持人，是一個脫胎換骨的奇蹟。她原本只是希望能把自己成長過程的不適應、衝突碰撞，到可以稍微舒適的平衡，跟其他創作者一起交流分享，「做一個小小的節目。」卻因為受訪者各個全力相挺，她又求好心切，不想辜負大家心意，導致節目規模無限擴大，最後大爆預算，讓她忍不住自嘲：「當老闆的鄭宜農真是個賠錢貨，今年要拜託員工鄭宜農好好去賺錢了。」
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