柯文哲頻現身立院 吳子嘉：8席立委開議沒表現！對黃國昌不滿意
民眾黨主席柯文哲每周二、五固定現身立法院黨團與黨籍立委開會，前天立院黨團三長與國民黨團三長餐敘，柯文哲也與會。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，柯文哲頻現身立院是「黔驢技窮」，立法院開議，民眾黨8席立委也沒表現，柯文哲對一級戰將黃國昌失望，就連一周也等不了，直接前往立院爭取民眾黨曝光的機會。
記者何哲欣／台北報導
吳子嘉日前在政論節目《關鍵時刻》中表示，立法院開議，藍綠兩黨年輕立委的戰力，都遠超過民眾黨的八席立委，民眾黨立委沒有爭取到什麼版面， 柯文哲對黃國昌失望，所以要親自出馬，不過柯文哲若親自出馬，未來立法院的成敗，就是柯文哲自己要負責。
前立委郭正亮也在《下班瀚你聊》中說，柯文哲其實沒有必要涉入立法院事務，選後第一時間應設立中部辦公室才對，讓前立委蔡壁如繼續經營中部選區，結果蔡壁如去當台中市政府的顧問，人才被台中市長盧秀燕搶走，就是不聰明。
郭正亮說，民眾黨應該在中部南部紮根，2026年選縣市議員，民眾黨需要人才，柯文哲還要再參選總統，也不能一直待在台北，親民黨主席宋楚瑜過去在全台319個鄉鎮跑透透，柯文哲只留在台北，會被人家笑，是沒有別的地方去嗎？