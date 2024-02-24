彰化遭撞3姊弟「姊姊命危、妹妹深度昏迷」 縣府專戶湧百萬善款
彰化縣伸港鄉陳家3姊弟，本（2）月22日晚間放學返家途中，遭駕駛休旅車的74歲蕭姓老翁撞擊，其中2名姊姊因頭部重創命危，尚未脫離險境，未來48小時會是關鍵；由於陳家屬單親中低收入戶，彰化縣府23日開設捐款專戶，經統計，目前捐款金額已近百萬元。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，22日晚間，陳家3姊弟放學後返家，遭無照駕駛的蕭姓老翁撞上，當時他依照綠燈直線往前開，沿路因有分隔島稍微遮蔽，看見3個孩子時已來不及閃避。蕭姓老翁坦言疏失，這幾天祈求神明希望孩子度過難關，今（24）日上午又去拜土地公，希望神明保庇讓孩子早日康復。
縣府社會處表示，由於3姊弟為中低收入戶單親家庭，不少民眾希望可以捐款，但因捐款專戶只能到行庫「匯款」，讓縣府電話接不完，晚間便臨時加開網銀跟ATM，後續也會全力協助3姊弟後續的醫療及生活照顧，目前醫療費用已由醫院全額吸收，並將協助日後復建，後續也將連結法律資源協助車禍求償相關事宜。
彰化秀傳醫院表示，8歲妹妹受到嚴重腦部損傷，目前仍呈現最深度的昏迷，還在跟死神拔河，希望爭取到一些機會，昨天父親有來探視，也有讓他知道院方會盡全力救治；在彰基兒童醫院搶救的11歲姊姊，昨晚狀況一度危急，出現腦部極度不穩定時有的尿崩症狀，幸在用藥後情況扭轉，目前沒再出現，2人「未來48小時將是關鍵」。