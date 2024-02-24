與傅崐萁不同調！洪孟楷：重大議題可合作 但召委不需禮讓民眾黨
立法院第11屆第1會期召委選舉29日舉行，不過召委選舉是否要與民眾黨，黨內態度不一，甚至黨團三長意見也不一致，總召傅崐萁認為可以「Open Mind」，但首席副書記長林思銘卻認為黨團應保持主體性，還說傅崐萁是個人意見，書記長洪孟楷今（24）日也表態，「當仁不讓，召委不需禮讓，議題上可接受建議並且排案往進步的方向邁進。
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會照那個方向來走，但如果問他個人的意見，他會說「當仁不讓」，召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程，尤其是重大的法案審議，早日排審、早日討論、早日要求行政院提出對應版本，共同推動往進步的修法邁進，「台灣人民給本黨54席立法委員主流民意，要引領民意、回應民意、符合民意，這才是我們現在應該做的事。」
洪孟楷說，立法院8個常設委員會，每個委員會國民黨都有老幹新枝，每一個委員會可以說都是有專業、有論述、有能力的委員在其中，而每一個委員會也都有不只一位委員提出表達有意擔任召委，既然黨內就已經有召委人選，實在沒理由自己不主動承擔起來，不過可以與民眾黨委員保持良性互動，臨時提案依專業判斷可互相簽署，共同監督執政黨政府。
洪孟楷說，有理念、主張，才能夠爭取大家的支持，我們應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把國人給予的話語權拱手讓人。「當仁不讓」，國民黨也不該再溫良恭儉讓。尊重最終黨團大會所做出的共識決；但保持良好互動、有主體性，這是他個人在召委選舉中的想法。