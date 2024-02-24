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錄取率5.81%！中華郵政招考千人「博士全出局」　起薪最高53K

▲體能測驗規則部分，中華郵政指出，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。（圖／中華郵政提供）
▲體能測驗規則部分，中華郵政指出，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。（圖／中華郵政提供）

記者許若茵／台北報導

中華郵政公司公開甄選職階人員正取1021名、備取451名。今 （24）日口試、體能測驗在臺北師範大學及師大附中舉辦，參加口試人數2065人，其中需參加體能測驗含外勤及內勤郵務處理類科人數1148人。預計平均錄取率約為5.81%。

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中華郵政說明，本次甄試進入第二試考生具碩士學歷者為209人、博士0人，占本次碩、博士報名人數比率約12.05%，111年約14.95%，至於考生是否獲錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

有關體能測驗規則部分，中華郵政指出，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。本次參加體能測驗考生中，女性考生有110人(比率約為9.5％)，與111年(約13.3％)相較減少3.8%。本次甄試結果將於113年3月7日下午2時榜示。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之2倍（不足5人者以5人計）。甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

（一）營運職：正取26名、備取12名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪5萬3480元（含職務待遇5045元）。

（二）專業職（一）：正取104名、備取41名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪4萬3435元（含職務待遇5045元）

（三）專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。

高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。

（四）專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。

高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元（含職務待遇6310元），非專任上述工作者月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。

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