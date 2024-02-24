日夜溫差大！板橋公立高中下起「磁磚雨」 議員籲市府儘速改善
近日氣候日夜溫差大，建築外牆磁磚剝落傷人事件頻傳，新北市板橋海山高中也面臨同樣問題，老舊校舍下起「磁磚雨」，為此新北市議員黃淑君強調，校園安全刻不容緩，接獲不少家長陳情，學生所上課的教室建築，外牆有破損剝落問題、安全堪憂，卻沒辦法得到及時修繕，讓家長擔心學童上課安全，呼籲新北市教育局盡速改善。
記者陳威叡／台北報導
近日氣候日夜溫差大，板橋海山高中老舊校舍發生外牆磁磚剝落事件，議員黃淑君接獲不少家長陳情，對此黃淑君表示，且這並非單一個案，很多校舍都有這樣的問題，板橋區有老舊校舍，也面臨同樣問題，卻沒辦法得到及時修繕，讓家長擔心學童上課安全，呼籲教育局盡速改善。
黃淑君表示，校園安全刻不容緩，接獲不少家長陳情，學生所上課的教室建築，外牆有破損剝落問題、安全堪憂，且這並非單一個案，很多校舍都有這樣的問題。
黃淑君指出，日前召集教育局等單位會勘後，教育局也允諾，預計下周一專業技師將進場進行調查工作。強調第一時間應提供專業修繕補強意見，而4月即將面臨雨季，孩子都還在有安全疑慮的校舍上課，呼籲相關單位盡快完成後續修繕工程。
黃淑君進一步指出，新北各別學校校舍大多同時也是社區防災避難場地，校舍安全不可輕忽，校舍究竟要補強還是改建，應該要有長期規劃，而非為補強而補強，導致校舍使用年限不足，又落入無法拆除改建的窘境。
黃淑君表示，新北目前尚有逾70棟校舍無使用執照，代表校舍年代久遠，是否應該重新校地整體配置，而新北市2024年預算超過2000億元，其中三分之一大多是教育預算，希望教育局能重視預算執行與分配。