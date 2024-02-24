台東元宵嘉年華！超震撼炸寒單登場 澎湖乞龜活動竟有「乞龍蝦」
台灣四大元宵活動「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，「北」是指平溪天燈節，而「南」為鹽水蜂炮，至於「西乞龜」活動則位在澎湖，以往地方宮廟在元宵節檔期都舉辦乞龜活動，有各式與龜相關的供品供民眾擲筊乞求，聖筊就可帶回家，有趣的是今年甚至有廟方推出「乞龍蝦」。至於台東知名的「炮炸寒單爺」，同樣已於這兩天開跑，今年預估將有20多場。
記者葉盛耀/綜合報導
「臺東好神2024臺東市元宵嘉年華會系列活動」登場，由真人以血肉身驅抵抗鞭炮轟炸的「炮寒單」活動，也已開跑，包含台東海濱公園(國際地標)、南京路廣場、市區等各街道舉行。今年炸寒單爺活動一樣由玄武堂與邯鄲堂來分別進行，2個堂共計29場的肉身炸寒單，今早由美食名店「台東榕樹下米苔目」搶頭香，擺設案桌與炮陣以迎接邯鄲堂寒單爺，每年炸寒單路線都略有不同，兩堂的路線都有公布在各自的臉書粉專。玄武堂還提到，即日起~2月25日的晚上19:00~23:00，還有「擲杯祈求天地掃」活動，凡擲到一個聖杯者，可以用結緣金600元請回家中。
所謂炸寒單爺，是由四位轎夫抬著上身赤膊的肉身寒單爺，其頭綁紅巾、下著紅短褲，右手持榕樹枝葉等，接著步入炮陣中，砲火猛烈、砲聲隆隆，象徵愈炸愈旺。大部分的炮炸寒單爺活動，場次為當地商家捐贈，他們相信寒單爺帶財，加上鞭炮有旺的意思，對來年的生意會有幫助。台東縣政府也呼籲前往觀看的民眾注意自身安全及隨行小孩或親友，最好都要穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全，包含佩戴帽子、護目眼鏡等。
另外在澎湖的元宵節，則有「乞龜」一系列活動，澎湖全縣200多座大小宮廟，在元宵節將有金龜、米包龜、巧克力龜、果凍龜、黑糖糕龜等各種不同的龜型供品外、還有擲發財金等，而今年大部分宮廟的乞龜活動多是自今（24）天開跑至2月26日，共3天。今年甚至還有廟方推出了「乞龍蝦」，澎湖「興仁懋靈殿 」讓民眾只要繳200元，就能擲筊，2次聖筊就可以把活的大龍蝦帶回家。