黃色小鴨倒數2天！6張圖看15000隻小鴨遊河盛況 密集恐懼症慎入
看黃色小鴨的日子倒數第二天！「2024 高雄冬日遊樂園」的「港快跑鴨!」摸彩活動今天下午登場，在高雄市長陳其邁鳴笛下，1萬5000隻小鴨投入大港橋水域，形成壯 觀療癒的小鴨漂漂河景象，現場擠滿見證「獎落誰鴨」的民眾。最先抵達終點的冠軍小鴨編號為00971，擁有其對應編號的民眾，可獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。
記者葉盛耀/綜合報導
今(24)日下午當1萬5000隻小鴨一投入大港橋水域馬上引起歡呼聲，超萌小鴨們沿著賽道向前漂流，藉由水流、風力及工作船沖水協助，浩浩蕩蕩朝高雄港第三船渠遊艇碼頭出發，大港橋沿岸也擠滿人潮，不僅加油打氣還拿手機、相機拍攝，為這難得一見的畫面留下紀念。
今(24)天下午 1.5 萬隻小鴨在大港橋水域「趕快跑鴨」的場面相當療癒且壯觀，小鴨漂流約40分鐘後，由編號為00971的小鴨最先抵達終點，該編號的摸彩券得主獲得最大獎「高雄-東 京雙人商務艙來回機票」乙張，第二名小鴨編號則為01933，獲得 iPhone15 Pro 128G 乙支，第三名至第五名依序是編號為11775、04673及00302，獲得高雄漢 來大飯店住宿券乙張，第六至五十名獲 7-ELEVEN 商品禮券1000 元。
青年局表示，「港快跑鴨!」水域摸彩活動是一個引子，期待民眾能夠持 續支持在地青年創業、活絡高雄市觀光及經濟發展。同時，活動後所有小鴨也會被確實打撈上岸清點及清理，確保無「漏網之鴨」，不會造成污染及浪費， 後續也會多方管道再利用，讓小鴨發揮最大價值。
另外，「2024 高雄冬日遊樂園」系列活動展期至明天，黃色小鴨明天下午4時30分將以遊港方式跟大家說再見， 民眾要把握最後機會，一睹小鴨風采。