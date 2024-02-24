黃偉晉喪母期發生地瓜球爭議 林子閎低潮送暖「一定過得去」
TVBS新戲《完全省錢戀愛手冊》歷經3個多月拍攝順利殺青，昨（23）日演員群齊聚一堂，林子閎談到前SpeXial隊友黃偉晉對韓團LE SSERAFIM說出「想叉地瓜球」惹爭議，他說：「我知道他一定很低潮，一路出道到現在，我是非常相信他，我覺得他一定可以過得去，就我第一個判斷，他不是這個意思。」林子閎也強調比起地瓜球事件，黃偉晉歷經媽媽逝世比較應該關心，他有去靈堂一趟致意。
記者羅凌筠／台北報導
郭書瑤單身5年，主動找跟吳克群分手的陳語安一起去拜月老，不過前陣子網路流傳一張郭書瑤的開工照，她與小樂（吳思賢）靠頭自拍，被友人戲稱「偷談戀愛」，郭書瑤聞言馬上撇清：「去GOOGLE他的身高！」意指身高177公分的小樂還差一截，引起全場一片譁然，她笑著緩頰：「我們太像BUDDY，高個子比較容易吸引到我。」
這部戲還有3個新加坡演員周智慧、鄧偉德、胡煜詩助陣，為了讓首次來台拍戲的他們感受到台灣熱情，第一周大家善盡地主之誼帶他們到處走走，郭書瑤笑說：「通常第二周就不太會有人約啊，沒想到偉德第二周還在問。」戲裡與鄧偉德有緊密關係的林子閎也透露搭檔是屬於「你拒絕我沒關係，明天繼續問」的類型，坦言：「看到他小狗般眼神很難抗拒啦。」
因此，平時習慣宅在家的眾人，彷彿回到大學生活，半夜爬象山、吃火鍋、唱KTV，一大早去排知名早餐店，甚至連遊樂園都去過。被眾人指稱是這一切源頭的鄧偉德直呼：「我幫大家回到青春啊！」除此之外，鄧偉德還幫男演員訓練健身，陳語安驗貨黃柏峰身材之後，大讚：「看得出來有在練，身材是挺好的。」唯一沒有脫戲的大鶴孤伶拎落單，少賺到免費教練課。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁