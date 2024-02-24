AI、半導體發威！早盤一度站上萬九　後市可期

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就基本面，安聯投信台股團隊認為，近期利多因子包括重要權值股展望良好、利用率回升、cowos產能陸續開出， CSP業者調高相關CAPEX，市場預期AI伺服器出貨成長加速，支撐相關供應鏈與族群表現亮眼；在非電部分，紅海危機未解推高海運股表現。
展望後市，安聯投信台股團隊預估，整體來看，AI股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，中小型股表現活潑，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢，但焦點仍以半導體及AI相關為主。由於台灣是AI伺服器主要供應商，在台美AI股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市。
安聯投信台股團隊指出，從近期各類股或族群來看，比價空間已經拉開，即使是目前接單最弱的車用供應鏈，也有機會在第二季到第三季間落底回升，經濟及產業景氣循環即將走出谷底，台股動能充沛，但第二季仍是產業需求淡季，須留意漲多後的技術性賣壓。
在後續觀察方向上，安聯投信台股團隊表分析，展望未來三到六個月各家AI將陸續釋出新品與產業看法，料AI伺服器將持續主導行情變化，但另一方面nvidia新舊產品的交替可能影響短期出貨表現，屆時亦須留意市場對可能出現的雜音的反應。同時也要密切追蹤美國物價及就業市場數據的變化，作為判對聯準會可能降息的時間點。