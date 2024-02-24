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李亦伸專欄／中華隊歸化球員熱門人選　吉爾貝克、布依德各給幾分

▲吉爾貝克（Brandon Gilbeck）肆虐內線，是夢想家的重要戰力，但缺少自主進攻能力的他，要歸化中華隊受到質疑。（圖／夢想家球團提供）
▲吉爾貝克（Brandon Gilbeck）肆虐內線，是夢想家的重要戰力，但缺少自主進攻能力的他，要歸化中華隊受到質疑。（圖／夢想家球團提供）

特約作家/李亦伸

2024中華男籃組訓、過程、後勤被球迷轟得體無完膚，體育署也跳下來幫忙收拾殘局，希望能安撫民心、導入正軌。

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最近傳出中華男籃熱門歸化人選是P聯盟夢想家洋將201公分布依德和213公分中鋒吉爾貝克。

忍不住我還是想用力批評，這些所謂參考人選是怎麼傳出來的?中華籃協、體育署究竟有沒有真的懂籃球、有專業、看得清自己和看得見世界籃球的「專業人士」。

▲夢想家洋將布依德回歸。（夢想家提供）
▲布依德已經34歲，歸化他並非是中華隊理想選擇。（夢想家提供）
先評布依德。

我承認我喜歡布依德，他有速度、能扛比他高10公分中鋒，有速度和團隊意識，雖然外線很差，但能力在水準以上。跟理想中擁有一流持球能力、具備強大得分爆發力歸化球員仍有差距，但如果他願意、也能接受在中華隊徵召期間支領薪水，不是一簽就是一整年24萬美元，他是可以考慮人選。

但問題來了，布依德已經34歲，歸化他是想幹嘛?規畫的人，傳播訊息的人，媒體跟風報導，拜託請有點腦袋。

中華男籃歸化球員未來有一點很關鍵，如果每個月都支領兩萬美元薪水，一簽至少一年可能兩年，那麼布依德這種能力和規格洋將，仍不適合做為中華隊歸化球員，對中華男籃戰力和團隊、戰力升級，作用都極為有限。

歸化球員所謂「有比沒有好」，那必須是徵召那2-3個月支領薪水，如果領一整年薪水歸化球員，布依德能力還是普普。

▲夢想家洋將吉爾貝克大發神威，單場攻下16分、15籃板和8阻攻。（圖／PLG聯盟提供）
▲夢想家洋將吉爾貝克被認為是中華隊歸化人選之一。（圖／PLG聯盟提供）
再評吉爾貝克。

28歲吉爾貝克防守一流而且球風強硬，他是一名很好長人和團隊球員，但沒有得分爆發力，更缺少自主進攻得分能力。像吉爾貝克這種球技能力和規格歸化球員，都不能幫助中華隊戰力升級，展現統治比賽、主宰節奏能力。

說實話，像吉爾貝克這種能力歸化球員都太平凡，他或許比阿提諾更實用、好用，儘管職籃數據沒有阿提諾那麼好看，阿提諾今年在攻城獅好歹場均19分、11籃板，吉爾貝克今年在夢想家場均11.8分、11.6籃板。

吉爾貝克進攻技巧和得分能力僅限於禁區和吃餅，離開禁區就沒有得分能力和技巧。

當中華隊面對實力強大對手，比賽打得手忙腳亂，或是被一般般對手咬住比分，比賽打得綁手綁腳，需要有人在進攻端打開僵局，自主持球單打解決得分問題，扭轉比賽情勢和節奏，吉爾貝克都沒有這樣的能力。

▲阿提諾。（圖／資料照，中華籃協提供）
▲阿提諾擔任歸化球員的效果一般，李亦伸認為他和、布依德、吉爾貝克一樣，球路、影響比賽能力都太平凡，作用不大。（圖／資料照，中華籃協提供）
我還是要強調一個重點，中華隊歸化球員如果是支領一整年薪水24萬美元，那麼阿提諾、布依德、吉爾貝克球技、球路、影響比賽能力都太平凡，作用不大，影響力極為有限。如果是依中華隊各階段賽事支領薪水，1-3月訓練、集結、打比賽，就支付3個月薪水，下個階段3個月或許可以換一個球路能力不同歸化球員，那麼「有比沒有好」將就其事，或許可行。

布依德是個75分歸化球員，但他年紀太大，缺少超強得分爆發力和外線，完成歸化程序到可以上場都已經是待退老屁股。

吉爾貝克是個70分歸化球員，但進攻能力和單打技巧確實太單調，儘管他非常能防守、做苦工、配合團隊作戰而且冷靜，但很難發揮更大作用，提升中華隊戰力檔次。

阿提諾是個65分歸化球員，普普而已，在台灣職籃打球洋將，一半以上都有這樣能力。

台灣籃球問題實在太多，光是一個歸化球員選材都讓人傻眼，體育署和中華籃協都要真的認清自己看清世界，了解籃球和亞籃競爭、歸化球員生態，否則只是浪費預算徒增笑話。

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