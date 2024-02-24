U:NUS兒童新樂園開唱！高胥崴不慎手指插眼睛 「眼前一片模糊」
從選秀節目《原子少年》出道的U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，他們今（24）日於成軍週年在台北市立兒童新樂園舉辦演唱會，演唱會前受訪時，4人都表示非常緊張，高胥崴還在前一天練舞時掛彩，被自己手指打到眼睛，讓眼睛發紅。此外，同門師姐徐懷鈺還驚喜現身，送上補給品。
記者吳雨婕／台北報導
高胥崴一現身就被媒體發現右眼發紅，經詢問才知道原來是前一天練舞時手插進眼睛，雖然沒有受傷，但卻還是多少有影響，「當下隱眼差點掉出來，眼前一片模糊。」談到這次是大型專場演唱會，高胥崴直言現在緊張到想吐，吳昱廷透露今天早上一度有點腸躁症的感覺。
蔡承祐穿著黑色皮襯衫，卻沒扣扣子，露出結實的好身材，被問到是否一路開著到演唱會最後，他笑回：「在某個時刻會關起來，會改露手臂，組合起來就是讓大家看光光。」先前有腰傷的高胥崴除了眼睛以外，腰暫時也不用復健了，反倒是昨天彩排時因為風吹太多，反而膝蓋有點痠。其中成員高有翔截至目前為止都沒有秀出身材，聽聞，他笑回：「我會往這個目標去發展，大概2026年的12月31日吧！決定脫了這樣。」
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