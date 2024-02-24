企鵝妹時隔半年又回來台灣！衝台南看鹽水蜂炮 全副武裝仍慘掛彩
南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）自去年來台徒步挑戰成功後，時隔半年再度回來台灣了，今（24）日企鵝妹更前往台南觀賞鹽水蜂炮，整個過程也透過直播放送給全球粉絲，雲端體驗鹽水蜂炮帶來的震撼感。
記者潘毅／綜合報導
南韓實況主企鵝妹（Jinny）去年6月中旬台灣完成「徒步走台灣本島4極點」的壯舉，之後就離開台灣，繼續在世界各地冒險。企鵝妹上週才在美國洛杉磯參加實況主盛會《The Streamer Awards》，她因為徒步環台奪得「最佳IRL生活類型實況主獎項」，當時她也以中英文雙語表達對粉絲的感謝。
昨（23）日企鵝妹開直播時，人就驚喜現身台北，還前往看台北燈會。沒想到今（24）日下午企鵝妹再開直播時，人早已跑到台南，透過鏡頭帶全球網友體驗鹽水蜂炮（BEEHIVE FIREWORK LANTERN FESTIVAL）的震撼，而企鵝妹在直播時也全副武裝，戴上塑膠眼鏡、穿上厚衣物，並距離蜂炮施放現場還有些距離，但還是不幸掛彩，手部被炸黑了一小塊，但她也開心在鏡頭前曬出這塊烏青。
不少網友得知企鵝妹再度來台，也紛紛開心表示「歡迎Jinny再來台灣」、「好勇敢，直衝蜂炮現場」、「企鵝妹的皮堪比特戰部隊，這點小傷對允進不算啥」。